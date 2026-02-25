대만서도 20만개 계정 털린 쿠팡, 보상 쿠폰 지급

추가 조사 결과, 대만 회원 계정도 유출 확인

회원 이름, 이메일 주소, 전화번호 등 포함

지난해 대규모 개인정보유출 사고를 일으킨 쿠팡이 대만에서도 같은 문제를 낸 것으로 확인됐다.25일 쿠팡은 개인정보 유출 사고를 추가 조사한 결과 대만 회원들의 개인정보 20만건이 유출됐다고 밝혔다. 유출 정보는 회원 이름, 이메일 주소, 전화번호, 배송 주소, 주문 기록 등이다. 결제 정보와 금융 정보는 포함되지 않았다.쿠팡은 당초 한국 회원들의 정보만 유출됐다고 밝혔으나 사이버보안 회사인 맨디언트, 팔로알토네트웍스와 추가 조사한 결과 대만 회원 정보까지 유출된 사실을 파악했다.쿠팡은 "전 직원은 20만건 중 단 1개 계정 데이터만 저장한 것으로 밝혀졌다"라며 "맨디언트에 따르면, 저장된 계정 총 수는 대만 1건과 한국의 그 외의 사례를 합산해 전체 약 3000건"이라고 설명했다. 현재 쿠팡은 한국 회원의 유출 사고 피해 규모를 3370만건이 아닌 3000건에 불과하다고 주장하고 있다. 정보 유출 혐의자가 저장한 개인정보가 3000여개에 불과하다는 게 그 근거다.쿠팡은 대만 회원에 대한 보상안도 발표했다. 계정 정보 유출 회원에게 1000대만달러(약 4만5000원) 상당의 보상 쿠폰을 지급한다. 500대만달러 상당의 로켓배송 쿠폰과 500대만달러 상당의 해외직구 쿠폰 등이다.쿠팡은 "앞으로도 한국, 대만 정부 기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"라며 "현재까지 사고로 인한 데이터 악용 혹은 2차 피해가 확인된 사례는 없으나, 상황을 면밀하게 모니터링해 새로운 정보가 확인되는 대로 공유하겠다"고 밝혔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com