< 화학연구 몰두하는 美 공대생들 > 미국 미시간대 앤아버캠퍼스 공대 화학공학 박사과정 학생들이 마이크로파 측정 장비를 이용해 미세유체학 연구를 하고 있다. 사진=한경DB

국내 이공계 박사들의 몸값이 학위를 취득한 대학 유형에 따라 극명하게 갈리는 것으로 나타났다.이른바 ‘상위권 연구중심 대학’ 출신과 지역 거점 국립대 출신 박사 사이의 연봉 격차는 무려 3000만 원에 달했다.25일 과학기술정책연구원(STEPI)이 발표한 ‘이공계 신규 박사인력의 임금 결정 요인과 시사점’ 보고서에 따르면 임금에 가장 큰 영향을 미치는 변수는 ‘대학의 이름표’였다.한국과학기술원(KAIST)과 서울대 등 우수 연구중심대학 출신 박사의 월평균 임금은 725만 원인 반면 지역거점국립대 출신은 475만 원에 그쳤다.수도권 대학들 역시 상위권 대학의 별을 넘지 못했다. 우수 연구중심대학과 비교했을 때 수도권 대형 사립대는 11.8% 중소형 사립대는 14.8% 낮은 임금을 받는 것으로 조사됐다.특히 학부 졸업 대학보다 ‘최종 박사학위’를 어디서 받았느냐가 몸값 결정의 핵심이었다. 인력 이동 역시 임금이 높은 대락 유형으로만 향하는 일방향적 패턴이 뚜렷했다.전공과 과정 선택도 지갑 두께를 바꿨다. 공학 계열은 타계열보다 12.2% 국가전략기술 분애는 13% 높은 임금을 받았다.또한 석사와 박사를 한 번에 마치는 ‘석박사 통합과정’ 진학자가 일반 과정 보다 8.9%의 임금 우위를 점했다.연구 실적 측면에서는 총 논문 수보다 과학기술인용색인(SCIE)급 주저자 논문 비중이 높을수록 임금 효과가 컸다.성별 격차의 경우 여성 박사는 남성보다 월평균 11.2% 적게 벌었지만 시간당 임금으로 확산할 경우 통계적으로 유의미란 차이가 없었다.이는 여성 박사들이 상대적으로 근로 시간이 적은 직무나 직종에 분포하고 있음을 시사한다.이승윤 STEPI 부연구위원은 “그동안 이공계 박사인력의 임금 결정 구조에 대한 체계적인 실증 분석이 충분하지 않았다”며 “대학유형·전공분야·성별·직장 유형 등 다양한 차원에서 맞춤형 정책을 설계하는 데 근거로 활용되길 바란다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com