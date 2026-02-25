서울 강남구 빗썸 라운지 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다. 2026.02.06 최혁 기자

뉴욕증시가 인공지능(AI)발 충격 우려를 털어내고 반등에 성공하자 비트코인을 비롯한 가상자산 시장도 소폭 상승하며 지지선 굳히기에 나섰다.25일 오전 8시 30분 기준 가상자산 거래소 빗썸에서 비트코인은 24시간 전보다 0.96% 오른 9398만5000원에 거래되고 있다.지난 22일부터 사흘간 하락세를 이어가며 전날 9200만원선까지 후퇴했던 시세가 하루만에 반등을 시도하는 모양새다.달러 기준으로도 코인마켓캡에서 전날 대비 0.95% 오른 6만4200달러를 기록 중이다.이날 반등은 간밤 뉴욕증시가 AI 기술 발전에 대한 기대감을 회복하며 일제히 상승 마감한 영향이 컸다. 다우지수 (0.76%), S&P500(0.77%), 나스닥(1.04%) 등 3대 지수가 모두 오르면서 위험자산에 대한 투자 심리가 일부 살아난 것으로 풀이된다.비트코인 외에 주요 알트코인들도 동반 오름세다. 빗썸 기준 솔리나가 3.10%오르며 강세를 보였고 이더리움(1.08%)과 리플(0.97%)소폭 상승하며 거래되고 있다.하지만 전문가들의 전망은 여전히 차갑다. 다수의 시장 전문가들은 최근 흐름을 장기 하락 추세의 서막으로 진단하며 조만간 6만 달러 지지선을 다시 시험하게 될 것이라고 입을 모은다.일각에서는 거시 경제적 압박이 지속될 경우 5만 달러 지지선이 무너지고 최악의 경우 4만 5000달러까지 급락할 수 있다는 비관론도 제기된다.한편 국내외 가격 차를 나타내는 ‘김치프리미엄’은 1.64%를 기록하며 국내 투자 열기가 해외보다 소폭 높은 상태를 유지하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com