25일 오전 8시 30분 기준 가상자산 거래소 빗썸에서 비트코인은 24시간 전보다 0.96% 오른 9398만5000원에 거래되고 있다.
지난 22일부터 사흘간 하락세를 이어가며 전날 9200만원선까지 후퇴했던 시세가 하루만에 반등을 시도하는 모양새다.
달러 기준으로도 코인마켓캡에서 전날 대비 0.95% 오른 6만4200달러를 기록 중이다.
이날 반등은 간밤 뉴욕증시가 AI 기술 발전에 대한 기대감을 회복하며 일제히 상승 마감한 영향이 컸다. 다우지수 (0.76%), S&P500(0.77%), 나스닥(1.04%) 등 3대 지수가 모두 오르면서 위험자산에 대한 투자 심리가 일부 살아난 것으로 풀이된다.
비트코인 외에 주요 알트코인들도 동반 오름세다. 빗썸 기준 솔리나가 3.10%오르며 강세를 보였고 이더리움(1.08%)과 리플(0.97%)소폭 상승하며 거래되고 있다.
하지만 전문가들의 전망은 여전히 차갑다. 다수의 시장 전문가들은 최근 흐름을 장기 하락 추세의 서막으로 진단하며 조만간 6만 달러 지지선을 다시 시험하게 될 것이라고 입을 모은다.
일각에서는 거시 경제적 압박이 지속될 경우 5만 달러 지지선이 무너지고 최악의 경우 4만 5000달러까지 급락할 수 있다는 비관론도 제기된다.
한편 국내외 가격 차를 나타내는 ‘김치프리미엄’은 1.64%를 기록하며 국내 투자 열기가 해외보다 소폭 높은 상태를 유지하고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
