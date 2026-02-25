[속보]이재명 대통령 "이승만이 빨갱이냐"…'농지 매각 명령' 비판에 일침

“이승만 대통령이 빨갱이 공산주의자는 아니다.”이재명 대통령이 25일 ‘농지 매각 명령’ 지시를 향한 비판에 대해 이같이 반박했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “경자유전 원칙을 이해하지 못하고 매각명령 하라는 저의 지시를 두고 공산당 운운하는 분들이 있다”고 적었다.이 대통령은 전날 국무회의에서 지방 농지가 투기 대상으로 전락했다고 지적하며 “농사짓겠다고 땅 사서 가짜로 심고 방치하면 강제 매각 명령으로 팔아버려야 한다”고 지시한 바 있다.이 대통령은 “농지 매각명령 대상은 상속받은 농지나 농사를 짓다 노령 등으로 불가피하게 묵히는 농지 등을 말하는 게 아니다”라며 “농사짓겠다고 속이고 농지를 취득한 후 농사를 안 지으면, 경자유전의 헌법 원칙을 존중하여 법에 따라 처분하게 해야겠지 않느냐”고 반문했다.그는 특히 경자유전 원칙을 헌법에 명시한 것이 이승만 대통령이라고 강조했다.이 대통령은 “경자유전 원칙에 따른 이승만 정부의 농지분배는 대한민국 경제 발전의 토대가 되었다”면서 “이승만 대통령을 양민학살 등 여러 이유로 인정할 수 없으면서도 농지분배를 시행한 업적만은 높이 평가하는 이유”라고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com