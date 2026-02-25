사진=연합뉴스 제공

일본 노동시장에서 현장직(블루칼라)의 몸값이 사무직(화이트칼라)을 앞지른 ‘임금역전’ 현상이 가속화되고 있다.인공지능(이하 AI)자동화의 위협에서 자유로운 ‘숙련된 손기술’이 귀한 대접을 받는 시대가 도래한 것이다.25일 닛케이아시아는 리크루트웍스연구소 분석에 따르면 일본 내 145개 직종 중 자동차 정비사와 목수 등 현장 기술직의 보상이 일반 사무직을 추월한 것으로 나타났다.구체적으로 자동차 정비사의 평균 연봉은 480만 엔으로 일반 사무직(468만 엔)을 넘어섰으며 목수·비계공 역시 492만 엔을 기록하며 주요 사무직 보수를 상회했다.이러한 핵심 동력은 ‘AI대체 불가능성’과 ‘극심한 구인난’이다. 조사 결과 비서나 일반 사무직은 업무의 60%이상이 AI로 자동화 가능한 반면 목수(7.3%)나 자동차 수리(9.4%)등은 자동화 비율이 극히 낮아 이른바 ‘AI안전지대’로 분류됐다.실제로 목수·비계공의 구인비율은 9.38배에 달해 전체 평균(1.22배)을 압도했다.직종별 임금 상승률에서도 현장직의 강세는 뚜렷했다. 2020년 대비 택시 운전기사의 보수는 38.3% 급등했고 건설 기능직(31.7%)과 옥외 서비스직(36.3%)이 그 뒤를 이었다.반면 정부가 서비스 가격을 통제하는 요양 노동자(3.4%)나 간호사(5.7%)의 임금 상승은 지지부진했으며 교사나 의사 등 전통적 고소득 직종은 오히려 임금이 정체하거나 하락하는 기현상을 보였다.리크루트웍스연구소는 이를 시장논리에 따른 ‘블루칼라의 반격’으로 진단했다. 노동시장이 긴축될수록 대체하기 어려운 현장 기술의 가치가 치솟는 구조다.보고서는 향후 화이트칼라 인력이 진입장벽이 낮은 비사무직으로 이동하는 ‘직업 대이동’이 본격화될 수 있다고 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com