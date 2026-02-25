세훈 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 북콘서트에서 책을 들어보이고 있다. 2026.2.22/뉴스1

서울시 공공자전거 ‘따릉이’ 이용자 462만명의 개인정보가 대거 유출된 사건과 관련해 오세훈 서울시장이 공식 사과했다.25일 오 시장은 서울시의회 제334회 임시회 시정질문에서 박수빈 시의원(더불어민주당·강북4)이 따릉이 개인정보 유출 사건의 사과 여부에 대해 “총책임자로서 서울시 산하 단체에서 생긴 일이라 제 책임하에 있다"며 “송구스럽게 생각한다”고 밝혔다.이번 사건은 중학생 2명이 따릉이 계정에 접속해 아이디와 이메일, 휴대전화 번호, 생년월일, 성별, 체중 등 개인정보를 유출했다.다만 오시장은 관리 부실의 배경에 대해서는 억울함을 내비치기도 했다. 그는 “지난해 9월 조례가 개정돼 업무를 관리·감독하는 책임자가 지정됐다는 점”이라며 “이번 유출은 2024년 6월 벌어진 사건으로 조례가 만들어지기 전에 발생했다”고 설명했다.이어 “불행 중 다행인 점은 이름과 주민등록번호는 빠져 있다”고 덧붙혔다.유출 경위에 대해서는 “경찰이 수사하다가 우연히 발견해 시설공단에 통보했다고 보고받았다"며 “공단이 디테일을 알기 위해 문의했지만, 수사 중이라 알려줄 수 없고 밖에 알리지 않는 게 좋겠다고 했다고 들었다”고 말했다.이어 “그렇게 되는 바람에 해당 부서에서 처리가 지지부진했던 것으로 보고받았다”고 전했다.개별 이용자 통보 여부에 대해서는 “따릉이 개인정보 유출 신고 주체는 시설공단이고 개인정보보호법상 정보처리자도 공단”이라며 “따릉이 업무는 공단에 위탁된 사무이기 때문에 공단과 개인이 주체가 된다”고 설명했다.다만 “총체적인 책임은 제가 져야 하므로 송구스럽다고 말씀드린 것”이라고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com