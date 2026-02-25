BTS 사진=연합뉴스

방탄소년단(BTS) 등 대형공연이나 지역 축제 때마나 기승을 부리는 숙박업소의 ‘바가지요금’ 행태를 뿌리 뽑기 위해 정부가 강력한 카를 빼 들었다.앞으로 가격 표시를 위반하거나 신고한 요금을 초과해 받을 경우 단 한번의 적발 만으로도 영업정지 처분을 받게 된다.25일 정부는 확대국가관광전략 회의를 열고 관계부처 합동 ‘바가지요금 근절대책’을 발표했다.이번 대책의 핵심은 가격 미표시·허위표시, 표시 요금 미준수 등 소비자 기만행위에 대한 제재 수위를 기존 ‘시정명령’ 수준에서 ‘영업정지’로 대폭 높이는 것이다.적용대상은 음식점, 숙박업뿐 아니라 규정 사각지대에 있던 외국인 도시민박과 농어촌민박까지 확대된다.특히 성수기와 비수기 행사 기간 등을 요금 상한을 업체가 미리 정해 지방정부에 신고하는 ‘자율요금 사전신고제’가 도입된다.업체는 연 1회 정기적으로 요금을 신고해야 하며 이를 어기거나 신고요금보다 비싸게 받을 경우 행정처분을 받게 된다. 정부는 올해 상반기 중 법안 개정을 마무리하고 연내 시행할 방침이다.소비자들의 공분을 샀던 ‘예약 일방 취소’행위도 제재 대상에 포함됐다. 더 비싼 손님을 받기 위해 기존 예약을 정당한 사유 없이 취소할 경우 영업정지 처분이 내려지며 소비자 피해에 대한 계약금 환급 및 배상 기준도 마련된다.교통 분야의 요금 격차도 개선한다. 성수기 요금을 높게 신고한 뒤 비수기에 폭풍할인하는 제주도 렌터카의 편법을 막기 위해 ‘최대 할인율 규제’를 도입하고 외국인 대상 택시 부당요금 적발 시 즉시 자격을 정지하는 처벌 강화안도 포함됐다.바가지요금으로 적발된 업소는 온누리상품권 가맹 등록이 취소되는 등 실질적인 경제적 불이익을 받게 된다.다만 입법 절차 등 물리적 시간 관계로 인해 당장 오는 6월 부산에서 열리는 BTS공연 관련 숙박 문제에는 이번 대책이 즉각 적용되기 어려울 전망이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com