SK하이닉스, 용인 1기 팹에 21.6조 추가투자…클린룸 내년 2월 가동

경기 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 공사 현장에서 100m 높이 골리앗 크레인이 1기 팹(공장) 골조를 올리고 있다. 이솔 기자

SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 생산 거점으로 투자해온 용인 반도체 클러스터의 1기 공장 완공을 위해 21조원 규모의 추가 투자를 확정했다.회사 측은 이번 투자가 빠르게 증가하는 글로벌 고객 수요에 선제적으로 대응하고 안정적인 공급 체계를 한층 강화하기 위한 전략적 결정이라고 말했다.SK하이닉스는 25일 이사회 결의를 거쳐 용인 반도체 클러스터 1기 팹과 클린룸 페이즈(Phase) 2∼6기 건설에 21조 6081억원을 투자하기로 결정했다고 공시했다.이에 따라 1기 팹은 총 2개의 골조와 6개의 클린룸으로 구성될 예정이다. 또 공정 효율화로 첫 클린룸 가동을 당초 예정한 2027년 5월에서 그해 2월로 앞당긴다. 기반 시설을 조기 확보해 고객 수요에 신속히 대응하며 세계 시장 주도권을 다지겠다는 계획이다.투자 기간은 오는 3월 1일부터 2030년 12월 31일까지다.앞서 SK하이닉스는 2024년 7월 1기 팹과 클러스터 초기 운영에 필요한 부대시설 건설을 위해 9조 4000억원을 투자하기로 결정한 바 있다.이번 추가 투자로 1기 팹 건설에 투입되는 총 투자액은 약 31조원으로 확대됐다.SK하이닉스는 경기 용인시 처인구 원삼면 일대에 416만㎡ 규모로 조성되는 용인 반도체 클러스터 일반 산단 내 197만㎡ 부지에 최첨단 팹 4개를 건설할 예정이다.현재 아파트 50층 높이에 달하는 반도체 팹의 골조가 윤곽을 드러내며 거대한 반도체 단지가 형성되고 있다.또한 국내외 소부장(소재·부품·장비) 기업 50여곳과 함께 반도체 협력 단지를 구축하기로 하는 등 총 600조원 규모 투자를 단계적으로 집행할 계획이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com