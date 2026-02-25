정기선 HD현대 회장이 2월 25일 오후 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열린 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회에 참석하고 있다. 사진=뉴스1

정몽준 아산재단 이사장(왼쪽부터), 정태영 현대카드 부회장, 정기선 HD현대 회장, 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장, 김용범 청와대 정책실장, 김경수 대통령 직속 지방시대위원장이 2월 25일 오후 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열린 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회에 참석하고 있다. 사진=뉴스1

고(故) 정주영 현대차그룹 창업회장 서거 25주기 추모 음악회에 정의선 현대자동차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 HD현대 회장 등 범 현대가(家)와 정재계가 총출동했다.현대차그룹은 25일 오후 서울 서초동 예술의전당 콘서트홀에서 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림'을 개최했다.현대차그룹은 시대를 초월한 정주영 선대회장의 철학을 기리고, 그가 남긴 기업가 정신의 울림을 미래 세대와 공유하기 위해 이번 추모 음악회를 개최했다.범현대가에서는 정 창업회장의 6남인 정몽준 아산재단 이사장과 정기선 HD현대 회장, 정태영 현대카드 부회장 등이 참석했다. 정몽준 이사장은 현장에서 "아버님께서도 무척 고맙게 생각하실 것"이라고 전했다.재계에서는 신동빈 롯데그룹 회장, 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 자리했다.정계에서는 우원식 국회부의장, 나경원·권영세 국민의힘 의원, 김용범 대통령 정책실장, 김경수 대통령 직속 지방시대위원장, 김종인 전 비대위원장, 손학규 전 대표, 박영선 전 장관 등이 참석했다.현대차그룹에서는 장재훈 부회장과 호세 무뇨스 사장 등 주요 경영진이 함께했다. 문화계에서는 정신건강의학과 전문의 오은영 박사와 배우 유해진 등도 모습을 보였다.이날 공연은 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 피아니스트 4인의 무대로 꾸려졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com