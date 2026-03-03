비만약 혁명, 뒤집히는 산업지도 [슬림노믹스가 온다①]

평생 못 끊는 또하나의 구독,

비만약 구독경제 시대

매달 정기적으로 결제하는 OTT 서비스나 영양제처럼 이제는 ‘체중’을 구독하는 시대가 온다.불과 얼마 전까지 비만치료제는 고가의 비용을 지불해야 하거나 주삿바늘의 공포를 견뎌야 하는 특수한 선택지였다. 하지만 기술의 진보는 이 장벽을 빠르게 허물고 있다. 주사기 대신 비타민처럼 간편하게 삼키는 경구용(먹는) 비만약이 시장의 전면에 등장하면서 비만 관리는 누구나 접근 가능한 ‘구독형 라이프스타일’로 편입되고 있다.그간 비만약의 대중화를 가로막았던 가장 큰 문턱은 대표적 부작용으로 일컬어지는 ‘요요현상’과 비싼 가격이었다. 몸매를 유지하기 위해선 약을 끊지 말아야 하는데 매달 30만~50만원에 달하는 비급여 비용은 개인이 평생 감당하기엔 높은 벽이었다.그러나 이 ‘비용’의 장벽이 정치적·산업적 대전환기를 맞이하며 무너지고 있다. 2025년 11월 미국 트럼프 행정부는 일라이일리와 노보노디스크 등 글로벌 제약 공룡들과 비만 치료제 가격 인하에 전격 합의했다. 월 1350달러에 달하던 ‘위고비’는 250달러로, 1080달러였던 ‘젭바운드’는 346달러 수준으로 대폭 낮아졌다.여기에 위고비의 특허 만료와 제약사 간의 치열한 점유율 경쟁, 간편하게 복용하는 경구용 치료제의 등장은 가격 하락 압박을 더욱 가속화하고 있다. 약값이 저렴해지고 복용이 간편해질수록 소비자들에게 비만약은 ‘큰맘 먹고 결제하는 거액의 치료제’가 아니라 매달 일정 금액을 지불하며 신체를 관리하는 ‘건강 구독 서비스’로 자리 잡게 된다. 요요의 공포를 구독료로 상쇄하는, 이른바 비만약 구독경제 시대가 개막한 것이다.이는 단순히 개인의 다이어트 성공을 의미하는 것이 아니라 전 지구의 물리적 무게가 가벼워지는 거대한 질적 변화를 예고한다. 흥미로운 점은 ‘가벼워진 지구’가 자본시장의 수익 구조를 재편할 수 있다는 사실이다.“비만약 구독경제 시대에 항공사는 왜 웃을까?” 이 황당한 질문의 답도 체중에 있다. 승객들의 평균 몸무게가 줄어들면 비행기의 연료 소모량이 줄고 이는 곧 항공사의 천문학적인 수익 개선으로 이어지기 때문이다. 식품 업계는 ‘적게 먹어도 만족하는’ 소비자들을 위해 비즈니스 모델을 통째로 뜯어고치고 있으며 보험과 헬스케어 산업은 ‘비만 없는 미래’를 재설계하고 있다. 유통, 헬스케어, 금융, 물류산업까지 비만이 초래했던 막대한 사회적 비용이 새로운 경제적 부가가치로 전환되는 시점이다.미국의 경우 비만 관련 의료비로만 연간 1730억 달러(약 247조원)를 쏟아붓고 있다. 미국 싱크탱크인 ITIF에 따르면 비만으로 인한 조기 사망과 생산성 저하가 향후 10년간 미국 GDP에서 앗아갈 금액은 무려 12조 달러(1경7130조원)에 달할 것으로 추정된다. 국가 재정적자의 42%가 비만 관련 지출에서 비롯된다는 통계는 비만약이 왜 단순한 미용 약이 아닌 ‘국가적 인프라’가 될 수밖에 없는지를 증명한다.비만율이 상대적으로 낮은 한국인에게 비만약과 구독경제 이야기는 아직은 먼 나라 이야기처럼 들릴지 모른다. 실상은 다르다. 지난해 11월 질병관리청 조사에 따르면 우리나라 성인 3명 중 1명이 비만이며 최근 10년간 유병률은 30.8%나 급증했다. 비만은 이미 전 세계 성인 43%가 겪는 보편적 질병이다.이제 비만약은 매달 비용을 지불하고 유지해야 하는 하나의 필수 구독 재화가 될 전망이다. 인류가 가벼워지면 경제의 효율은 수직 상승한다. 한경비즈니스는 비만치료제가 촉발한 이 거대한 경제 변화를 ‘슬림노믹스(Slimnomics)’라고 명명했다.영어권에서 일반적으로 쓰이는 ‘오젬픽노믹스(비만치료제 브랜드인 ‘오젬픽(Ozempic)’과 ‘이코노믹스(Economics)’의 합성어)’를 넘어 인구 전반의 슬림화가 가져올 거시경제적 변화를 통칭하는 새 용어다.변화의 속도는 예상보다 빠르다. ‘지구의 무게’가 가벼워지며 새로운 수익이 발생하고 있다. 지금부터 우리의 계좌에 ‘가벼움의 가치’를 담아두는 것은 어떨까.정채희 기자 poof34@hankyung.com