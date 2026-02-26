[속보]한국은행, 기준금리 2.5%로 6연속 동결
한국은행 금융통화위원회는 26일 오전 서울 중구 한은 본부에서 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 종전과 같은 2.50%로 유지했다.

김태림 기자 tae@hankyung.com