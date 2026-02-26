사진=한경DB

삼성전자의 차세대 인공지능(AI) 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈가 베일을 벗었다. 메모리 반도체 가격 폭등의 영향으로 울트라 모델 512GB 제품 가격이 처음으로 200만원 선을 돌파했다.25일(현지시간) 삼성전자는 미국 샌프란시스코 팰리스오브파인아트에서 ‘갤럭시 언팩 2026’을 열고 AI성능을 극대화한 갤럭시 S26시리즈를 공개했다. 이번 신제품은 AI수요 확대로 인한 핵심 부품값 인상 압박을 이기지 못하고 전반적인 가격 상승이 이뤄졌다.가장 눈의 띄는 대목은 가격이다. 최상위 모델인 갤럭시S26 울트라 512GB는 205만 400원으로 책정되며 ‘200만원 시대’를 열었다.1TB 모델은 254만 5400원에 달한다. 기본 모델인 S26(256GB)역시 전작보다 9만 9000원 오른 125만 4000원부터 시작한다.삼성전자는 가격 저항을 최소화하기 위해 고심한 흔적도 보였다. 일부 지역 모델에서는 자체 애플리케이션 프로세서(AP·스마트폰의 두뇌 역할을 하는 반도체) 엑시노스 2600을 탑재해 원가절감을 꾀했다.사전 예약 고객에게는 용량을 무상으로 높여주는 ‘더블 스토리지’혜택과 최대 50%보산을 제공하는 ‘뉴 갤럭시 AI구독 클럽’을 도입해 구매 부담을 낮추기에 나섰다.한편 샤오미는 차기 플래그 모델의 유럽 가격 동결을 예고했으며 애플 역시 보급형인 아니폰 17e를 599달러로 동결할 것이라는 관측이 나오고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com