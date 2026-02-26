맥북 / 애플

애플이 다음 주 저가형 맥북을 공개한다. 가격이 낮아지는 만큼 여러 기능이 빠질 전망이다. 599~799 달러 가격에 여러 기능이 빠질 전망이다.맥루머스에 따르면 25일 중국 IT 팁스터가 보급형 맥북 상세 사양을 보도했다. 지난해 애플이 개발자용으로 배포한 맥OS 타호 베타 버전에서 내부 정보를 분석한 결과다. 가격은 599~799 달러(약 85만원~115만원)에 형성될 것으로 보인다. 기존 맥북 에어 모델이 159만원~189만원, 프로 모델이 239만원~369만원이다.보급형 맥북 디스플레이 최대 밝기는 맥북 에어(500니트)보다 낮을 것으로 예상된다. 트루 톤(True Tone)기능도 지원하지 않을 가능성이 크다. 트루 톤은 주변 조명에 따라 화면 색감과 밝기를 자도 조절하는 기능이다.저장 용량으로 256GB와 512GB 모델이 출시될 것으로 예상된다. 1TB와 2TB 옵션은 추가되지 않을 것으로 보인다. 교육기관 전용 모델로 128GB 사양도 검토되고 있다.또 고속 충전을 지원하지 않을 것으로 보인다. 최신 맥북 에어 및 맥북 프로보다 SSD 속도도 낮다. 백라이트 키보드는 빠지고 미디어텍 팁이 탑재될 것으로 예상된다. 미디어텍 칩은 애플 자체 설계 칩(N 시리즈)이 아니다. 고임피던스 헤드폰 지원 여부도 불투명하다. 고임피던스는 전력 소모가 적고 소형 장치에 적합하다고 평가된다.한편 맥루머스는 위 정보를 제공한 팁스터의 내용을 신중히 받아들여야 한다고 전했다. 신뢰도가 아직 충분히 검증되지 않았다는 해석이다.기존 관측에 따르면 보급형 맥북은 A18 프로 칩을 탑재할 가능성이 크다. 아이폰 16 프로에 사용된 부품으로 기존 맥북에 탑재된 M 시리즈 칩과 다르다. 12.9 인치에 8GB 램과 일반 USB-C 포트를 탑재할 것으로 예상된다. 썬더볼트 포트 대신 원가 절감을 택한 것이라는 해석이다.2000년대 초반 출시된 아이북(iBook)처럼 다양한 색상으로 출시된다는 전망이 따른다. 앞서 애플은 3월 4일 오전 9시(미국 동부시간) 뉴욕, 런던, 상해에서 동시 행사를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사에서 ‘특별한 경험’을 선보일 것이라 해 소비자들은 이에 관심을 보이고 있다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com