조일훈 신임 한국경제신문 대표이사 사장

한국경제신문은 26일 이사회를 열어 조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장(사진)을 차기 대표이사 사장으로 선임했다. 조일훈 신임 대표는 1992년 한국경제신문에 입사해 경제부장, 편집국장 등을 지냈다.▲논설위원실 수석논설위원 이심기 ▲편집국장 김용준김영은 기자 kye0218@hankyung.com