코스피가 처음으로 6300을 넘어선 2월 26일 신한은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 사진=신한은행

코스피가 파죽지세로 오르면서 새로운 고지를 밟았다. 2월 26일 사상 처음 6300선을 돌파했다. 전장 대비 37.17p(0.61%) 오른 6121.03에 거래를 시작한 뒤 지속 우상향 했다.2월 25일 사상 첫 종가 기준 6000을 넘어선 지 하루도 안 돼 또다시 역사를 써냈다.이날 코스피는 전 거래일(6083.86)보다 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27로 거래를 마쳤다. 장중 한때 6313.27까지 오르기도 했다. 개인과 기관이 각각 6611억원, 1조2427억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 외국인은 2조1106억원 매도 우위를 보였다.이로써 한국 증시 시가총액은 독일에 이어 프랑스 증시까지 제쳤다. 미국 블룸버그통신에 따르면 3월 24일 종가 기준 한국 증시 시가총액은 3조7600억 달러(약 5389조원)로 프랑스 증시(3조6900억 달러)보다 앞선 세계 9위를 기록했다.일각에선 이런 추세라면 코스피가 8000까지 오를 수 있다는 전망이 나오고 있다. 글로벌 투자은행 노무라금융투자는 코스피 목표 주가를 8000선으로 올려 잡았다. 고대역폭메모리(HBM)의 슈퍼사이클 도래, 인공지능(AI) 설비 투자 밸류체인 확장, 방산 부문의 강력한 수출 모멘텀 등을 배경으로 꼽았다.비관론도 있다. 코스피가 유례를 찾기 어려운 가파른 상승세를 기록 중인 만큼 언제든 조정이 발생할 수 있다는 주장이다. 실제로 주가 하락에 대비하는 지표도 최고 수준으로 치솟고 있다. ‘공매도를 위한 대기자금’으로 불리는 대차거래 잔고는 2월 24일 기준 153조132억원을 기록했다. 사상 처음으로 150조원을 돌파했다. 대차거래는 일정한 수수료를 내고 주식을 빌리는 행위다. 향후 주가가 떨어질 것으로 예측하는 공매도와 연계되는 것이 일반적이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com