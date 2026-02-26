파리바게뜨 영국 런던 쉐퍼드부시 웨스트필드점 / SPC 제공

파리바게뜨가 다음 달 13일 빵과 케이크 등 제품 11종 가격을 인하한다. 밀가루와 설탕 가격이 내린 후 제과·제빵 업계의 첫 가격 인하다.26일 파리바게뜨가 빵류 6종의 권장 소비자가격을 내린다고 밝혔다. 단팥빵과 소보루빵은 100~1000원, 케이크 5종은 최대 1만원 인하한다. 단팥빵, 소보루빵, 슈크림빵 모두 1600원에서 1500원으로 가격이 내린다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9000원에서 2만9000원, 소다팝 케이크는 3만3000원에서 2만5000원으로 인하한다.파리바게뜨는 다음 달 1000원자리 가성비 크라상도 출시할 예정이다. 비용이 지속적으로 상승해도 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참한다는 취지로 풀이된다.정부가 선포한 ‘고물가와의 전면전’에 나온 조치라는 분석이 따른다. 앞서 공정거래위원회가 밀가루값을 담합한 제당업체에 과징금을 부과했다. 제분업체에는 ‘가격 재결정 명령’을 내리자 제당·제분 업체들이 밀가루와 설탕 가격을 인하했다.최근 주병기 공정위원장이 국회 정무위원회에서 “설탕과 밀가루 가격이 하락하면 그와 관련된 식가공 업체에서 추가적인 가격 인하가 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 이것이 공개적으로 가격 인하를 압박한 것도 영향을 미쳤다는 분석이 따른다.밀가루나 설탕 등이 원재료 가격에서 차지하는 비율이 한 자릿수라고 알려졌다. 인건비, 임대료, 각종 공과금 등 부담이 커지면 정부 압박에 상품 가격을 인하하는 업체가 생기는 것으로 풀이된다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com