소소이지 'Easy House', 더현대 서울 팝업으로 브랜드 전략 구체화

이지 라이프 스타일 브랜드 소소이지가 서울 여의도 더현대 서울 5층에서 체험형 팝업 'Easy House'를 운영하며 브랜드 전략을 구체화하고 있다. 이번 프로젝트는 기능 중심 제품을 '향 기반 세탁 루틴'으로 재해석해 오프라인 공간에 구현한 사례다.'Easy House'는 세탁을 하나의 생활 루틴으로 제안하는 데 초점을 맞췄다. 공간은 ▲Question ▲Answer ▲Action 세 가지 존으로 구성됐다. 방문객은 일상의 작은 습관을 돌아보고, 향을 선택한 뒤 3중 캡슐 구조를 체험하는 흐름을 경험한다.소소이지 캡슐세제는 3중 캡슐 구조를 적용한 제품이다. 9종 파워 효소를 담았으며, 세탁 직후 기준 21일 향 지속 테스트를 완료했다. 기능적 메시지를 '간편함'과 '향 유지력'이라는 사용 가치로 전환해 전달하는 전략이다.탈취력 99% 테스트를 완료한 섬유 탈취제는 의류와 공간에 모두 사용 가능하다. 정전기 관리 기능을 더해 세탁 이후 관리 단계까지 루틴을 확장했다.현장에서는 더현대 서울 단독 구성 세트를 중심으로 프로모션을 운영하고 있다. 제품 구매 시 퍼퓸 태그와 쇼핑백을 제공하며, 3만원 이상 구매 고객에게는 이염방지시트, 4만원 이상 구매 고객에게는 세탁조 클리너를 증정한다. 100% 당첨 럭키 드로우 이벤트도 함께 진행된다.오픈 이후 방문객 유입이 이어지는 가운데, 단독 구성 세트 1·2·3차 준비 물량이 모두 조기 소진되며 체험형 전략에 대한 소비자 반응이 확인되고 있다. 업계에서는 기능, 공간 경험, 가격 혜택을 결합한 방식이 브랜드 메시지 전달에 효과적이라는 평가를 내놓고 있다.소소이지 관계자는 "세탁을 번거로운 과정이 아닌 작은 습관으로 전환하는 것이 브랜드의 핵심 방향성"이라며 "향을 중심으로 일상을 보다 간편하게 관리하는 이지 라이프를 제안하고 있다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com