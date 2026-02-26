세아제강, 글로벌케어의 베트남·라오스 선천성 안면기형 수술사업 지원

- 베트남 및 라오스 의료 사각지대에 있는 환아 수술사업에 3,000만원 후원

국내 최초 국제보건의료 NGO 글로벌케어(회장 백은찬)가 종합 강관 제조회사 세아제강(대표이사 부회장 이휘령)의 후원을 받아 베트남과 라오스로 선천성 안면기형 수술팀 인지클럽을 파견한다.국내 성형외과 의료인 모임인 인지클럽은 이달 말 베트남과 라오스를 방문해 선천성 안면기형을 가진 아동 60여명에게 외과적 수술을 지원할 예정이다. 이를 통해 안면 기능 회복을 돕고, 현지 의료진에게 전문의술을 전수하는 등 의료인력의 역량 강화를 위한 사업을 진행할 예정이다.세아제강의 후원금은 의료 사각지대에서 고통받는 아동들의 입원비와 수술비로 쓰일 예정이다. 구순구개열로 인한 외형적인 차별을 겪고, 음식물과 액체를 정상적으로 섭취하기 어렵던 아이들은 수술을 통해 심미적 개선뿐 아니라 저작 기능 회복, 발음 개선 및 중이염 감염예방 등의 효과를 기대할 수 있다.백은찬 회장은 "이번 선천성 안면기형 아동 수술사업이 차질 없이 준비될 수 있도록 뜻을 함께해 주신 세아제강에 감사드린다"며 "기업의 소중한 나눔이 아이들에게 새로운 삶의 기회를 여는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.글로벌케어는 1997년부터 '인지클럽'과 함께 인도차이나 지역에서 구순구개열 등 선천성 안면기형으로 고통받는 아동에게 무료 수술을 진행해 오고 있다. 현재까지 베트남, 라오스, 미얀마에서 아동들을 수술했으며 동시에 현지 의료인 교육과 국내 초청연수를 실시하여 의료기술 교육 및 의학교류를 꾸준히 이어오고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com