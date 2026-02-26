기사의 이해를 돕기 위한 사진 / 한경DB

지난해 어업 총생산량이 증가했다. 기후변화 민감도에 따라 감소한 어종도 있는 것으로 나타났다.26일 해양수산부가 지난해 국내 어업 총생산량이 393만톤으로 집계됐다고 발표했다. 2025년 국내 어업은 연근해어업, 해면양식업, 원양어업, 내수면어업을 포함한다.전년(362만톤) 대비 8.7% 증가한 양이다. 생산 금액도 2024년(10조976억원) 대비 1.4% 증가해 10조2366억원을 기록했다.지난해 연근해어업 생산량은 총 97만8000톤이다. 이는 전년(84만1000톤) 대비 16.3%, 최근 5년 평균(91만2000톤) 대비 7.2% 증가한 수치다. 생산금액은 4조5656억원으로 전년 대비 9.4%, 최근 5년 평균 대비 8.1% 증가했다. 연근해어업은 연안어업과 근해어업을 합한 말로 육지에 인접한 가까운 바다에서 행하는 어업이다.낮은 수온이 원활한 어장을 형성하는 것이 생산량 증가의 주원인으로 분석된다. 또 동해 남부 해역에 연중 고등어 어장이 형성되면서 대형선망 어업 생산량과 조업이 증가한 것도 원인으로 풀이된다. 대형선망 어업 생산량은 20만2000톤으로 전년 대비 62.1%, 조업 횟수는 22.4% 늘었다.오징어, 고등어, 꽃게, 멸치 등 생산량이 전년 대비 증가했다. 순서대로 3만1000톤(128.5%↑), 20만2000톤(62.1%↑), 2만6000톤(26.9%↑), 15만톤(25%)이다.한편 일부 어종은 전년 대비 생산량이 줄었다. 전갱이 2만톤(49%↓), 청어 2만3000톤(16.5%↓), 삼치 3만4000톤(8.6%↓), 붉은대게 2만6000톤(5.3%↓)가 이에 해당한다.오징어는 전년(역대 최저 생산) 대비 낮은 수온의 영향으로 생산량이 증가했다. 봄철 동해 중부, 여름철 서해 등에서 어장이 원활하게 형성됐다는 분석이다. 고등어는 지난해에 이어 올해도 높은 자원 밀도가 유지됐다. 2023년 이후 산란자원량이 증가한 영향으로 풀이된다.전갱이는 주 업종이 대형선망어업이다. 대형선망어업의 주요 어장은 제주도 주변 해역인데 이곳보다 동해 남부 해역에서 고등어를 집중 조업했다. 어획물 중 전갱이 비율이 4.9%(2024년 14.3%)로 감소하며 생산량도 줄었다. 청어는 상반기 기상특보 증가로 인해 조업일수가 감소했다. 따라서 경북지역의 선망류(소형선망, 연안선망) 어업에서 생산량과 어획비율이 감소한 것으로 나타났다.해수부는 기후변화에 민감한 업종을 중심으로 집중 감척을 실시해 어선의 생산성을 높일 계획이다. 기후변화에 대응한 어업구조 혁신을 위한다는 취지다. 감척은 정부가 어선 수를 줄이기 위해 배를 시장 밖으로 영구 제거하는 제도다. 나머지 어선은 근해어선 펀드 도입 등을 통해 어획량을 유지 및 회복할 계획이다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com