영풍·MBK 주주제안, 고려아연 이사회가 반영

한국기업거버넌스포럼은 고려아연과 이사회 앞으로 발송된 영풍·MBK 주주제안을 환영하고 이사회의 2026년 정기주총 안건 확정을 대체적으로 긍정 평가한다는 논평을 냈다.지난 2월 12일 영풍·MBK 파트너스는 3월에 예정된 고려아연 52기 정기주주총회를앞두고 지배구조 정상화와 주주가치 회복을 위해 주주제안을 회사에 제출했다고발표했다. 지난 2월 23일 고려아연 이사회는 이중 임시의장 선임의 건을 제외한 모두를정기주총 안건에 상정하기로 했다.포럼은 주주총회 임시의장 선임의 건은 정관에 배치된다는 게 이사회 판단이지만, 최근 동사 주총이 파행적으로 진행된 바 있어서 이해충돌 가능성이 높은 대표이사보다 이사회 의장이 맡는 것이 주주 보호 측면에서 옳다고 언급했다.그러면서 최윤범 회장, 박기덕 정태웅 공동대표이사, 12명의 독립이사 및 기타비상무이사들은 의안을 심의, 결의하는데 진정성을 가지고 특정주주의 사적이익이 아닌 주주 전체의 이익을 공평하게 고려해야 할 것이라고 당부했다.구현화 기자 kuh@hankyung.com