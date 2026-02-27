홈 한경BUSINESS [부고] 허성(코오롱인더스트리 대표이사)씨 장인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602270058b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.27 15:10 수정2026.02.27 15:10 안옥희 기자 ▲ 김원재씨 별세, 허성(코오롱인더스트리 대표이사)씨 장인상 = 27일, 강남성모병원 장례식장 21호실, 발인 3월 2일.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “잠깐 살다 오지 뭐” 더 깐깐해진 지역의사제 “이제 구글 지도로 길 찾기?”… 정부, 구글 고정밀 지도 반출 ‘조건부 허가’ [속보] 대구 찾은 한동훈 "尹 끊어내지 못하면 미래로 가지 못해" "데이터 표준화·면책조항 선행돼야"…'2026 기금형 퇴직연금' 포럼 송영길, '돈 봉투 의혹' 3년 만에 친정 복귀