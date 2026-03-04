- 와인 가격 비교 플랫폼 와인서처(Wine-Searcher) 기준 주요 해외 시장가 3만원 대 판매 와인, 1만원 대 선보여

- 가격과 품질을 모두 잡았으며, 한식부터 디저트까지 페어링 범용성 높아

▲한식부터 양식, 치즈, 디저트까지 페어링 범용성이 큰 라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑 (사진제공=제이와인컴퍼니, 생성형 AI를 활용해 제작됨)

이달 4일, GS리테일이 뉴질랜드 말보로의 프리미엄 와이너리 노틸러스(Nautilus Estate)와 협업한 '라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑'을 단독으로 선보인다. 글로벌 와인 가격 비교 플랫폼 와인서처(Wine-Searcher)에 따르면 해당 와인은 영국, 미국 등 주요 시장에서 3만원대에 형성되어 있는 제품으로, GS리테일은 단독 협약을 통해 이를 12,900원에 출시하며 글로벌 최저가 수준으로 선보인다.노틸러스는 1985년 설립된 뉴질랜드 말보로 지역의 대표적인 와이너리로, 섬세한 양조 철학과 실험적인 시도로 아방가르드한 이미지를 구축해왔다. 클라우디 베이와 같은 해에 설립되었으며, 소비뇽 블랑을 중심으로 샤르도네와 피노 누아까지 다양한 품종에서 높은 완성도를 보여준다. 라나크 레인 빈야드는 2008년 노틸러스가 매입한 12헥타르 규모의 소비뇽 블랑 포도밭으로, 와이라우 밸리 상류의 자갈이 많은 충적토와 단층선 위 테라스 지형에 위치해 있다.해발 70m의 고도에서 매스 셀렉션 식재 방식을 선택했는데, 매스 셀렉션 방식은 전통적인 식재 방식으로 포도밭 내 유전적 다양성이 유지된다. 이로써 잘 익은 열대과일 풍미와 균형 잡힌 질감을 구현하며, 말보로 소비뇽 블랑을 한층 정교한 스타일로 발전시킨 와인메이커 클리브 존스(Clive Jones)의 정밀한 블렌딩 철학이 더해져 깊이와 개성을 완성한다.뉴질랜드 화이트 와인은 최근 5년간 국내 수입량이 677% 성장하며(출처: 관세청 수출입 무역통계 뉴질랜드 화이트 와인 수입량 기준) 성장세를 보이고 있다. 그 중심에는 말보로 소비뇽 블랑이 있다. 신선한 산도와 청량한 시트러스·열대 과일 아로마, 부담 없는 바디감은 다양한 음식과의 높은 페어링 범용성을 갖춰 한식은 물론 해산물 요리, 샐러드, 치즈, 디저트까지 폭넓게 어울린다. 특히 와이라우 밸리는 말보로 내에서도 소비뇽 블랑의 명산지로 꼽히며, 일교차가 큰 기후와 자갈 토양이 선명한 아로마와 집중도를 만들어낸다.GS리테일은 와인 업계 내 10~20년 이상의 경력을 가진 대한민국 대표 소믈리에 3인과 함께 편의점 단독 뉴질랜드 말보로 소비뇽 블랑들을 블라인드 테이스팅 진행했으며, 라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑은 품질적인 면과 더불어 가격 면에서도 1위를 차지하며 론칭으로 이어지게 되었다. GS리테일은 금번 단독 협약을 통해 전국 18,000개 GS25 점포와 GS더프레시에서 신상품을 선보일 예정이며, 와인25플러스에서도 판매 예정이다.강솔빈 GS25 와인MD는 "최근 5년간 670% 이상의 수입 성장률을 기록한 뉴질랜드 대표 화이트 와인, 그 중에서도 글로벌 인지도를 갖춘 라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑을 GS리테일 단독으로 선보이게 됐다"며 "국내 유명 소믈리에들로부터 인정받은 품질의 소비뇽 블랑으로, 와인 입문자부터 애호가까지 부담 없이 즐길 수 있는 데일리 프리미엄 와인으로 자리잡길 기대한다"고 밝혔다한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com