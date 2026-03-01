희소성과 상징성 갖춘 대형 단지 '구리역 하이니티 리버파크' 분양

최근 공공주택지구로 지정된 구리토평2지구와 현재 진행 중인 정비사업을 통해 구리시 내에 약 4만6,000가구의 메가타운 조성이 예정되면서, 구리 일대에 이목이 쏠리고 있다. 국토교통부에 따르면 구리토평2지구는 지난 2023년 11월 후보지에 지정된 이후, 지난해 12월 중앙도시계획위원회의 심의를 최종 통과하며 공공주택지구 지정이 완료됐다. 지구 내 주거단지는 2029년 착공을 목표로 하고 있으며, 토평동·교문동·수택동·아천동 일대 약 275만㎡ 부지에 2만2,000가구(잠정)를 품을 수 있게 될 것으로 보인다.향후 구리토평2지구 조성이 완료될 시, 구리시에는 수택E구역(3,022가구), 수택동 재개발(약 7,000가구), 토평지구(약 1만4,000가구)와 함께 구리역에서 한강을 잇는 약 4만6,000가구의 메가타운이 형성될 예정이다. 이에 업계에서는 구리시 일대 주거개발이 본격화될 경우 그동안 저평가 받아왔던 지역 가치에 대한 상승 기대감도 커질 것으로 보고 있다.이러한 가운데, 경기 구리시에 새 아파트가 공급된다. DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄은 27일(금) 구리시 수택동 일원에서 '구리역 하이니티 리버파크'의 주택전시관을 개관하고 본격 분양에 나선다. 단지는 총 4개 단지, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3,022가구 규모로 이 중 전용면적 29~110㎡ 1,530가구를 일반분양한다.단지의 청약 일정은 △3월 3일 특별공급 △4일 1순위 △5일 2순위 접수로 진행된다. 당첨자 발표는 3월 11일, 정당 계약은 3월 23일~26일 4일간 진행된다. 일반공급의 경우 현재 구리시에 거주하거나 수도권(서울·경기·인천)에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입 기간 12개월 경과, 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 1순위 청약이 가능하다.단지는 직선거리 기준 약 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 있어 도보 이용이 가능하다. 네이버지도 기준 잠실역까지 약 20분, 삼성역·봉은사역·종각역까지 30분대로 이동할 수 있어 서울 접근성이 우수하다. 8호선을 통해 잠실 접근이 수월하고, 2호선 환승 시 강남업무지구(GBD)인 삼성역, 9호선 환승 시 봉은사역으로 이동할 수 있으며, 경의중앙선을 통해 1호선 환승 시 종로업무지구(CBD)인 종각역까지 빠르게 연결된다. 이에 따라 서울 주요 업무지구 출퇴근 수요를 흡수할 최적의 주거지로 평가받고 있다.특히 구리시 최초의 3,000가구 이상 초대형 단지로 공급돼 희소성과 상징성을 동시에 갖춘 지역 랜드마크 단지로 자리매김할 전망이다. 단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 피트니스센터, 실내골프연습장, 사우나를 비롯해 커뮤니티라운지, 라운지카페, 게스트하우스, 스터디라운지, 프라이빗 오피스룸, 키즈라운지(다함께 돌봄센터) 등 다양한 시설이 단지별로 차별화돼 조성될 예정이다.한편, 구리역 하이니티 리버파크의 주택전시관은 경기도 구리시 수택동 일원(현장 부지)에 위치해있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com