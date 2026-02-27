이 사장은 전주대 경영학과를 졸업하고 경희대 경영학 석사 학위를 받았다. 현대차 경영기획담당 부사장, 기획조정3실장, 현대위아 기획담당 부사장, 현대차증권 대표이사 사장을 거쳐 2020년부터 현대로템 사장을 역임했다.
현대로템에서는 지난해 국내 첫 재사용 우주발사체용 메탄엔진 기술 개발에 착수하는 등 항공우주 사업 역량을 강화해 왔다.
이 사장은 취임사에서 "대한민국 우주산업이 뉴스페이스 시대로 본격 진입하게 되는 중요한 시점에 협회장이라는 중책을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다"며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 우주 생태계를 완성하는데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
이어 "정부·민간 협력 확대, 투자 활성화 등 비즈니스 모델 발굴, 국제협력 네트워크 강화 등 3대 핵심과제를 추진해 우리 기업들이 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
우주기술진흥협회는 우주기술 산업 육성을 위해 2014년 5월 설립됐다. 현대로템을 포함해 한국항공우주원, 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 118개사가 회원사로 참여하고 있다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지