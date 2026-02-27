이용배 현대로템 대표이사 사장. 사진=현대로템

한국우주기술진흥협회는 26일 총회에서 이용배 현대로템 사장이 신임 협회장으로 선출됐다고 밝혔다. 임기는 3년이다.이 사장은 전주대 경영학과를 졸업하고 경희대 경영학 석사 학위를 받았다. 현대차 경영기획담당 부사장, 기획조정3실장, 현대위아 기획담당 부사장, 현대차증권 대표이사 사장을 거쳐 2020년부터 현대로템 사장을 역임했다.현대로템에서는 지난해 국내 첫 재사용 우주발사체용 메탄엔진 기술 개발에 착수하는 등 항공우주 사업 역량을 강화해 왔다.이 사장은 취임사에서 "대한민국 우주산업이 뉴스페이스 시대로 본격 진입하게 되는 중요한 시점에 협회장이라는 중책을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다"며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 우주 생태계를 완성하는데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.이어 "정부·민간 협력 확대, 투자 활성화 등 비즈니스 모델 발굴, 국제협력 네트워크 강화 등 3대 핵심과제를 추진해 우리 기업들이 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.우주기술진흥협회는 우주기술 산업 육성을 위해 2014년 5월 설립됐다. 현대로템을 포함해 한국항공우주원, 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 118개사가 회원사로 참여하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com