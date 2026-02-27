사진=연합뉴스

넷플릭스가 워너브라더스 인수를 철회하면서 넷플릭스에서 해리포터를 볼 수 없게 됐다.26일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 넷플릭스가 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수 거래를 중단했다. 파라마운트의 수정 인수안이 더 우월하다고 판단했기 때문이다.파라마운트는 이번 주 초 WBD 전체 인수가를 주당 31달러, 전액 현금으로 상향 조정했다. 기존 파라마운트의 인수안은 주당 30달러였다. 워너브라더스는 지난해 12월 스튜디오와 스트리밍 서비스 사업부를 주당 27.75달러, 총 827억달러에 넷플릭스에 매각하기로 합의했다. 이번 파라마운트의 수정 인수안은 WBD가 넷플릭스와 합의했던 스튜디오·스트리밍 사업부 매각가를 웃도는 수준이다. 반면 파라마운트는 일부 사업이 아닌 WBD 전체 지분을 대상으로 한다. CNN·TBS·TNT 등 유료 방송 네트워크도 포함됐다.파라마운트는 해지 수수료도 이번 수정 인수안에 포함했다. 규제 승인이 실패할 경우 70억 달러의 해지 수수료가 지급하겠다고 약속했다. 기존 넷플릭스 계약이 무산될 경우 WBD가 부담해야 하는 해지 수수료는 28억 달러다. 파라마운트는 수정 인수안에 해당 해지 수수료도 파라마운트가 지급하겠다고 밝혔다.해당 수정 인수안이 제안된 이후, 넷플릭스는 기존 계약 조건에 따라 4영업일 내에 새로운 제안을 낼 권리가 있었지만 내지 않았다. 넷플릭스는 주당 31달러의 인수가를 맞추는 것이 재무적으로 매력적이지 않다고 여겼다.넷플릭스 공동 최고경영자(CEO) 테드 서렌도스와 그레그 피터스는 성명을 통해 “협상한 거래는 규제 승인에 대한 명확한 경로를 갖춘 구조였지만, 파라마운트 스카이댄스의 최신 제안 수준에 맞추기에는 재무적 매력이 사라졌다”고 말했다. 이어 “이번 거래는 적정 가격일 때 ‘있으면 좋은’ 거래였지, 어떤 가격이든 ‘반드시 해야 하는’ 거래는 아니었다”고 덧붙였다.파라마운트는 지난해 스카이댄스를 합병한 지 1년도 지나지 않아 워너브라더스도 가지게 되었다. 이후 시간외거래에서 넷플릭스 주가는 10% 급등했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com