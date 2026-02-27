서울 서초구 삼성 강남에서 시민들이 매장으로 입장하기 위해 줄지어 서 있다. 2026.1.6 사진=한경 임형택기자

글로벌 스마트폰 시장이 19년 만에 가장 가파른 하락세를 보이며 구조적 재편기에 진입했다.시장조사업체 IDC는 올해 전 세계 스마트폰 출하량이 작년 대비 12.9% 급감할 것이라는 충격적인 전망을 내놨다.26일(현지시간) IDC는 보고서를 통해 “메모리 부족 사태가 심화하는 가운데 지난해 11월 전망치를 대폭 하향 조정했다”고 밝혔다.2024년 6.2% 성장을 기록했던 스마트폰 시장은 지난해 2.0% 성장에 그친 데 이어 올해 최악의 역성장을 기록하게 됐다.프란시스코 제로니모 IDC 글로벌 고객 부문 부사장은 “일시적인 공급 부족이 아니라 메모리 공급망에서 비롯된 쓰나미 같은 충격으로 파장이 소비자 가전 산업 전체로 확산하고 있다”고 평가했다.특히 저가 시장 비중이 큰 안드로이드 제조사들이 직격탄을 맞을 것으로 보이다. 부품 비용 상승이 마진을 압박하면서 가격 인상 부담을 소비자에게 전가할 수밖에 없는 처지에 몰렸기 때문이다.반면 삼성전자와 애플은 이번 위기를 시장 점유율 확대의 기회로 삼을 것으로 관측됐다. 공급망 관리 능력이 뛰어난 두 거대 기업은 중소 업체들이 고전하는 사이 오히려 입지를 공고히 할 것이라는 분석이다.출하량은 줄지만 스마트폰의 몸값은 뛸 것으로 보인다. IDC는 올해 스마트폰 평균판매가격(ASP)이 전년 대비 14% 상승해 사상 최고치인 523달러에 이를 것으로 내다봤다.메모리 가격은 내년 중반께 안정화될 것으로 보이지만 과거 수준의 저가형 모델을 보기는 어려워질 전망이다. 시장은 내년부터 2% 수준의 완만한 회복세를 거쳐 2028년 5.2%의 성장궤도에 올라탈 것으로 예상했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com