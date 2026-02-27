사진=한국경제신문

국민연금공단이 1988년 기금 설치 이래 최고 높은 기금운용 성과를 냈다.국민연금 기금운용본부는 작년 한 해 동안 231조6000억원을 벌어들이며, 수익률은 18.82%(잠정, 금액 가중수익률)를 기록했다고 27일 밝혔다.기금적립금은 1458조 원으로 집계됐다. 기금 설치 이래 누적수익률은 연평균 8.04%로 올랐다.자산군별 수익률은 국내주식 82.44%, 해외주식 19.74%, 국내채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03%를 기록했다.국내주식은 인공지능·반도체 중심 기술주 강세와 자본시장 관련 정부 정책에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 상승하며 기금 전체 운용수익률을 견인했다.해외주식은 미 관세정책 불확실성 속에서도 인공지능 등 기술주 중심 견고한 실적으로 강세를 보였다.국내채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 뒤 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 양의 수익률을 기록했다.해외채권도 세 차례 미국 기준금리 인하 및 경기둔화 우려로 인한 금리 하락에 채권 가치가 상승하며 양의 수익률을 기록했다.대체투자 수익률에는 자산의 평가 가치 상승과 실현이익이 반영됐다.김성주 이사장은 "국민연금이 지난해 전 세계 연기금 중에서도 최고 수준의 성과를 보이며 역대 최고 기록을 경신하게 된 것은 장기 관점에서 철저한 리스크관리와 함께 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 인프라를 지속 개선한 결과"로 "특히 국내증시 상승의 혜택이 컸다"고 말했다.그는 "앞으로도 커지는 기금 규모에 따라 운용역량을 더욱 강화하고 유연한 자산배분과 투자전략 및 지역 다변화를 추진함으로써 장기 안정적 수익 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편, 국민연금 기금운용 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 6월 말쯤 기금운용위원회가 확정할 예정이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com