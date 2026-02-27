1908세대 중 1460세대 공급…일부 세대 남향 성성호수공원 조망

1호선 부성역·GTX-C 천안역 예정으로 미래 가치 기대감↑

업성 푸르지오 레이크시티 조감도. 대우건설 제공

대우건설이 충청남도 천안시 업성동 478번지 일대에 ‘업성 푸르지오 레이크시티’를 3월 공급할 예정이라고 27일 밝혔다.대단지 총 1908세대(1BL 1460세대, 2BL 448세대) 중 1블록(BL)에 위치한 전용 72~95㎡ 1460세대를 먼저 분양한다.지하 2층~지상 최고 39층, 11개동 규모로 지어지는 1블록의 타입별 가구 수는 ▲72㎡A 484세대 ▲72㎡B 189세대 ▲72㎡C 38세대 ▲72㎡D 38세대 ▲84㎡A 184세대 ▲84㎡B 75세대 ▲84㎡C 113세대 ▲84㎡D 37세대 ▲95㎡A 227세대 ▲95㎡B 75세대로 구성된다.업성 푸르지오 레이크시티는 2만5000여 세대 이상이 거주하게 될 천안의 신흥 주거타운 성성호수공원 일대에 조성된다. 특히 업성 푸르지오 레이크시티가 들어서면 기존에 공급된 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차(3792세대)’, ‘천안 푸르지오 레이크사이드(1023세대)’와 함께 총 6,723세대 규모의 ‘푸르지오 브랜드타운’을 완성하며 호수 조망 프리미엄과 브랜드 시너지를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대된다.단지 남쪽에는 약 52만8000㎡ 규모의 성성호수공원이 자리하고 있다. 성성호수공원 내에는 4.1km 길이의 생태탐방로를 비롯해 성성물빛누리교, 잔디마당 등 다양한 문화·휴식 시설이 있어 쾌적한 환경을 제공한다.단지는 교통환경도 우수하다. 차량 이동 시 번영로·삼성대로·천안대로를 통해 천안 도심과 경부고속도로 등 타 지역으로 이동하기 용이하며, 향후 지하철 1호선 부성역(예정)이 개통하면 용산·수원·평택 등 서울과 수도권 주요 지역으로 이동이 더욱 편리해질 것으로 기대된다.부성역(예정)에서 두 정거장 떨어진 1호선 천안역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선의 천안 연장 계획이 추진되고 있다. 사업 계획이 본격화되면 단지의 미래 가치가 더 높아질 전망이다.단지 인근에는 이마트·코스트코 등 대형마트부터 성성지구 내 형성돼 있는 중심 상권이 있다. 업성 푸르지오 레이크시티 1블록 옆에는 유치원과 고등학교가, 2블록 앞에는 초등학교와 중학교가 각각 신설될 예정으로 교육 여건도 주목할 만하다. 성성지구 학원가도 인접해 최근 일대 아파트에 대한 학부모 수요자들의 관심이 높아지고 있다.단지 내부는 서울 강남권에서도 보기 드문 39층 최상층 스카이라운지, 유아 풀장과 사우나까지 갖춘 4레인(25m) 규모 실내 수영장 등 리조트형 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.분양 관계자는 “업성 푸르지오 레이크시티는 남향으로 성성호수공원을 조망할 수 있다는 메리트와 함께 대규모 푸르지오 브랜드타운 형성에 따른 주거 가치가 부각되면서 수요자들의 관심이 빠르게 높아지고 있다”며 “호수 조망 프리미엄과 브랜드 경쟁력을 모두 갖춘 단지인 만큼, 천안 서북권을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.업성 푸르지오 레이크시티 견본주택은 충청남도 천안시 성성동 45-17에 3월 중 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com