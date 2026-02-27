이에 따라 대표 메뉴인 ‘싸이버거’ 단품은 4900원에서 5200원으로 300원 오르며 ‘후라이드빅싸이순살’은 1만 1900원에서 1만 2900원으로 ‘케이준떡강정’이 4300원에서 4400원으로 탄산음료(R)가 1600에서 1900원으로 각각 조정된다.
다만 닭가슴살·비프패티류 버거와 감자튀김 등 55개 품목은 기존 가격을 유지해 소비자 부담을 최소화했다는 게 회사측의 설명이다. 더본코리아가 운영하는 중식 브랜드 홍콩반점도 최근 주요 메뉴 가격을 인상했다.
고기 짜장은 8500원에서 9500원으로 11.8% 올랐으며 짬뽕(15.4%)과 쟁반짜장(12.5%) 등 12개 메뉴가 인상 대열에 합류했다.
또 커피 브랜드 빽다방 역시 지난 13일부터 카페모카 등 일부 음료와 디저트 가격을 최대 12.5% 인상하며 물가 상승 흐름을 이어갔다.
한편 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 다음 달부터 빵과 케이크 등 주요 제품 가격을 인하한다.
파리바게뜨는 다음 달 13일부터 빵류 6종은 100~1000원, 캐릭터 케이크 5종은 8000~1만원씩 가격을 내린다. 서민들이 즐겨 찾는 단팥빵·소보루빵·슈크림빵은 기존 1600원에서 1500원으로 100원씩 하향 조정된다.
CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르도 빵·케이크 17종 공급가를 평균 8.2% 인하한다. 다음 달 12일부터 단팥빵 등 16종의 가격이 100~1100원, 인기 캐릭터 케이크 ‘랏소 베리굿데이’ 케이크는 1만원 인하된다.
삼립도 가격 인하를 검토 중인 것으로 알려졌다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
