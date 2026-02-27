회계법인 창천·세무법인 베율·법무법인 창천, 해외 진출 자문 플랫폼 ‘Beyon’ 출범

중국·동남아 시장 진출 위한 회계·세무·법무 원스톱 서비스 체계 구축

회계법인 창천, 세무법인 베율, 법무법인 창천은 한국 기업의 중국 및 동남아시아 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위한 세무·회계·법무 통합 자문 협력 업무협약(MOU)을 체결하고, 공동 자문 네트워크 ‘Beyon(베온)’을 공식 출범했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 세 기관은 기업의 해외 진출 과정에서 발생하는 복합적 리스크를 선제적으로 대응하기 위한 ‘Beyond Crossborder’ 통합 자문 서비스를 본격적으로 추진한다.‘Beyon’은 “Always Be On, Always Seeing Beyond”를 슬로건으로, 국경을 넘어(Beyond) 기업의 지속가능한 성장을 지원하는 글로벌 크로스보더 자문 플랫폼을 지향한다. Beyon 네트워크는 단순한 진출 컨설팅을 넘어 사업 구조 설계부터 실행, 사후 관리까지 아우르는 원스톱 자문 서비스를 제공하는 것이 특징이다.최근 중국과 동남아시아는 글로벌 공급망 재편과 생산기지 다변화에 따라 한국 기업들의 전략적 관심이 다시 집중되는 지역으로 부상하고 있다. 특히 베트남·인도네시아·말레이시아는 제조 및 소비 산업의 성장 거점으로, 싱가포르는 금융·투자 허브로서의 중요성이 한층 커지고 있다. 그러나 각국의 세제, 회계기준, 외환 및 노동 규제 요건이 상이해, 기업 진출 시 법적·조세·관리 리스크가 복합적으로 증가하고 있는 실정이다.이번 협약은 이러한 글로벌 환경 변화에 대응하기 위해 회계·세무·법무 전문가가 초기 전략 수립 단계부터 공동으로 참여하는 통합 자문 체계를 구축하는 데 목적이 있다.Beyon 네트워크의 주요 서비스 영역은 △해외 법인 및 투자 구조 설계 △국제조세 및 이전가격 자문 △회계·재무 관리 체계 구축 △계약·노무·거버넌스 관련 법률 자문 △세무조사 대응 및 분쟁 해결 지원 등이다.회계법인 창천 관계자는 “해외 진출은 단순한 시장 확대나 진입이 아니라, 세무·회계·법무가 유기적으로 결합된 복합적 의사결정 과정”이라며 “Beyon 네트워크를 통해 형식적 협업을 넘어 실행 중심의 통합 자문 모델을 실현하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com