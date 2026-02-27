서울 강남구 한 부동산중개업소. 2026.2.24 사진=연합뉴스

서울 집값 상승의 견인차 역할을 해온 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구가 2년 만에 나란히 하락세로 돌아섰다.정부의 다주택자 세제 강화 예고와 고강도 대출 규제가 맞물리며 상급지에서 시작된 가격 조정이 서울 전역으로 확산될 것이라는 우려가 커지고 있다.27일 한국부동산원이 발표한 2월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.11%를 기록했다. 상승 폭은 4주 연속 둔화하는 추세다.특히 강남구(-0.06%)와 서초구(-0.02%)는 약 100주 만에 하락 전환됐으며 송파구와 용산구 역시 마이너스 수익율을 기록하며 시장에 충격을 줬다.이번 하락의 핵심 원인은 ‘세금 부담’이다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 다가오자 고가 주택 보유자들이 선제적 매도에 나선 것이다.여기에 고령 1주택자의 ‘다운사이징’ 매물까지 가세하며 공급은 늘었지만 대출 규제와 고점 인식에 가로막힌 수요자들이 관망세로 돌아서며 ‘매수자 우위 시장’이 형성됐다.가격 거품에 대한 경고음도 높다. 현재 강남권의 전세가율은 30~40%대로 서울 평균(50%)을 크게 밑돈다. 매매가와 실거주 가치(전셋값)의 격차가 벌어진 만큼 하방 압력이 커졌다는 분석이다.전문가들은 부동산 시장의 풍향계인 강남·용산의 약세가 한강벨트 등 주변 지역으로 전이될 가능성에 주목하고 있다.향후 시장의 향방은 세제 정책의 현실화 여부에 달렸다. 종부세 강화와 장기보유특별공제 축소 등이 실현될 경우 절세매물은 더욱 늘어날 전망이다.상급지의 매물 적체가 해소되지 않을 경우 서울 집값의 조정 국면이 예상보다 장기화될 수 있다는 관측이 지배적이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com