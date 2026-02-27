주담대 금리 4개월 연속 상승

예금금리는 5개월만 하락

시장금리 상승과 함께 주택담보대출(주담대) 금리가 4개월 연속 올랐다.한국은행이 27일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난 1월 중 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.50%로 전월보다 0.15%포인트(p) 높았다. 4개월 연속 올라 작년 3월(4.51%) 이후 10개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈다.가계대출 가운데 주담대(4.29%)와 전세자금대출(4.06%) 금리가 0.06%p, 0.07%p씩 올랐다. 주담대는 2024년 11월(4.30%) 이후 1년 2개월 만에 최고 기록이다.반대로 신용대출 금리(5.55%)는 0.32% 떨어져 3개월 만에 하락했다.주담대 중 고정형 금리 비중은 한 달 사이 86.6%에서 75.6%로 11%p 줄었다. 고정금리는 지표인 은행채 5년물 금리와 함께 높아졌지만 변동금리의 경우 단기 금리 하락 등에 영향을 받으면서 대출 수요가 변동금리로 이동했다는 게 한은의 설명이다.이혜영 한은 금융통계팀장은 “주담대 금리는 지표물인 은행채 5년물 금리가 1월 중 0.07%포인트 오른 영향을 받았다. 신용대출 금리는 지표물인 은행채 단기물 금리가 하락한 데다 (금리가 높은) 중저신용자 대출 비중이 줄면서 낮아졌다”고 말했다.향후 금리 전망과 관련해서는 “시장금리가 전반적으로 오르는 추세인 만큼 대출·예금 금리 모두 오를 가능성이 있다”고 덧붙였다.1월 기업 대출 금리(4.15%)는 0.01%p 떨어졌다. 대기업(4.09%) 대출 금리가 0.01%p 올랐지만, 단기 시장금리 하락의 영향으로 중소기업(4.21%) 대출 금리가 0.03% 낮아졌다.가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.05%p 오른 4.24%로 집계됐다.은행권 전체 대출금리는 오르고 예금금리는 떨어지면서 신규취급액 기준 예대금리차(1.46%포인트)는 전달보다 0.17%포인트 커졌다. 잔액 기준 예대 금리차(2.24%포인트)도 0.01%포인트 확대됐다.김태림 기자 tae@hankyung.com