28일 금융투자협회에 따르면 '빚투' 지표인 증권사의 신용거래융자 잔고는 지난 26일 기준 32조3684억원을 기록했다.
신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액을 말한다.
이 잔고는 지난달 29일 사상 처음 30조원을 돌파한 데 이어 한 달도 안돼 2조원 이상 불어났다. 지난해 말 27조2864억원에서 올해 들어서만 약 20% 급증했다.
코스피 빚투 증가율이 코스닥 시장을 크게 앞질렀다.
유가증권시장에서의 신용거래잔고가 작년 말 17조1260억원에서 21조4867억원으로 약 25% 증가했다. 코스닥 시장은 같은 기간 10조1603억원에서 10조8716억원으로 약 7% 늘어났다.
신용거래융자는 통상 주가 상승을 기대하는 투자자가 많을수록 늘어난다.
국내 주식 거래 활성화에 비례해 불어나는데 이 같은 급증은 올해 들어 코스피가 사상 처음 6,000선을 넘어서는 등 크게 상승하면서 더 늘어난 것으로 풀이된다.
코스피는 지난해 말 대비 이달까지 약 50% 급등한 반면, 코스피 지수는 약 30% 상승했다.
다만 신용융자는 대출을 지렛대 삼아 고수익을 꾀할 수 있지만, 주식이 대출 담보로 잡히기 때문에 주가 하락 시에는 담보 가치 부족으로 보유 증권이 강제로 처분(반대매매)돼 큰 손해를 볼 수 있다.
투자자가 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨 두거나 주식을 팔고서 찾지 않은 돈으로, 증시 진입을 준비하는 대기자금인 투자자예탁금도 지난 26일 기준 119조원에 달하며 사상 첫 120조원 돌파를 눈앞에 두고 있다.
투자자예탁금은 지난달 27일 처음 100조원을 넘어섰고, 약 한 달 만에 다시 20%가 늘어나 코스피가 사상 최고치를 이어가면서 이번 주에만 1조5000억원이 불어나는 등 자금이 유입되고 있다.
상장지수펀드(ETF) 시장도 몸집이 불어나고 있다. 지난 27일 기준 ETF 시장 전체 순자산 규모는 387조원으로 사상 첫 400조원 돌파에 바짝 다가섰다.
올해 초 300조원을 넘어선 ETF 순자산은 이달 들어서만도 40조원 이상 증가했고, 지난 한 주 동안 21조원 늘어나는 등 상승 흐름을 이어가고 있다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지