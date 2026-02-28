"K팝 걸그룹 신기록"...블랙핑크, 또 일냈다

146만1785만장.세 번째 미니앨범 '데드라인'(DEADLINE)으로 돌아온 걸그룹 블랙핑크가 하루 동안 이같은 수치의 앨범을 팔아치우며 흥행 돌풍을 일으키고 있다.28일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '데드라인'은 순식간에 밀리언셀러를 기록했다.이는 자체 최고 기록을 넘어 K팝 걸그룹 기준 발매 첫날 최다 판매량이라는 설명이다.약 3년 5개월 만에 완전체로 선보인 신보에 대한 글로벌 팬들의 기대가 수치로 확인됐다는 평가다.'데드라인'은 또한 전 세계 32개국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 기록해 월드와이드 차트 정상도 기록했다.타이틀곡 '고'(GO)는 이날 오전 10시 현재 국내 대표 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100' 차트 8위를 기록하는 등 최상위권에 안착했다.전날 오후 2시 공개된 '고' 뮤직비디오도 웅장한 스케일과 과감한 CG 연출로 주목받고 있다. 우주를 중심으로 빛의 공간과 거대한 지층을 넘나드는 장면들은 팀의 카리스마에 어울린다는 평가다.영상은 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩과 인기 급상승 음악 부문 1위에 올랐고, 24시간이 채 지나지 않아 조회 수 1950만회를 넘어서기도 했다.'고'는 한계를 넘어선 블랙핑크의 에너지를 절제된 카리스마와 강렬한 비트 위에 녹여낸 곡으로, 폭발적인 훅(Hook·강한 인상을 주는 후렴구)과 중독성 있는 멜로디가 특징이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com