[속보] 이스라엘 국방 "이란에 예방 타격 단행"

이스라엘 국방 "이란에 예방 타격 단행"

입력2026.02.28 15:45 수정2026.02.28 15:49
안옥희 기자

이스라엘 국방부 장관은 28일(현지 시간) "이스라엘이 이란에 대한 예방적 공격을 단행했다"고 발표했다고 로이터, AP 통신이 보도했다.보도에 따르면 목격자들은 이란의 수도 테헤란에서 폭발음이 들렸다고 전했다.이스라엘과 이란의 직접적인 군사 충돌은 지난해 6월 이란의 핵시설과 군사 지도부가 심각한 손상을 입은 '12일 전쟁' 이후 약 8개월 만이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com