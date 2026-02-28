2월 28일 이스라엘이 이란에 대한 공습 이후 전국에 경계 경보를 발령한 가운데, 이스라엘 북부 하이파만 상공에서 날아온 발사체가 해상에서 폭발하고 있다. 사진=AP·연합뉴스

이란은 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 공습에 대응해 중동 내 미군 기지들을 겨냥해 동시다발로 반격했다.AP 통신 등 외신에 따르면 이란 정예 이슬람혁명수비대는 이날 카타르의 알우데이드 공군기지, 쿠웨이트의 알살렘 공군기지, 아랍에미리트(UAE)의 알다프라 공군기지, 바레인의 해군5함대 본부 등 중동 내 주요 미군 기지에 미사일과 드론을 대규모로 발사했다.미국의 우방인 사우디아라비아의 수도 리야드, UAE 수도 아부다비와 두바이에서도 폭발음이 수차례 들렸다. 아부다비에서는 미사일을 요격하면서 주거지역에 떨어진 파편에 맞아 1명이 사망했다.미군의 중동 최대 규모 기지인 알우데이드가 있는 카타르는 자국 영토에 대한 수차례 공격을 패트리엇 방공 미사일로 성공적으로 차단했다고 밝혔다. 요르단은 자국 영공에서 탄도미사일 2기를 격추했으며 방공망이 성공적으로 작동했다고 발표했다.미군 중부사령부(CENTCOM)가 주둔한 쿠웨이트에서도 공습경보에 이은 폭발음이 들리며 혼란이 빚어졌다. 현지 군 당국은 포착된 미사일을 요격했다고 밝혔다.바레인 당국도 미 해군 5함대 시설이 공습 표적이 됐다고 확인했다.이라크 북부 쿠르드자치지역의 에르빌 미국 영사관 인근과 공항 근처에서도 폭음과 연기가 목격됐다.이란 혁명수비대는 이번 반격 작전을 '사데크의 약속 4'로 명명하며 강하고 단호하게 대응하겠다고 밝혔다.이들은 '가차없는 보복'이라는 제목으로 낸 성명에서 "시온주의 정권(이스라엘)과 그 후원자 미국의 어떤 공격도 묵과하지 않을 것"이라며 "중동 내 모든 미국의 군 기지, 자산을 침략행위에 따른 합법적 표적으로 간주한다"고 발표했다.그러면서 미국과 이스라엘의 대이란 군사 작전에 영공, 영토를 제공하는 주변 중동 국가도 공격 대상이 될 수 있다고 경고했다.소셜미디어에서는 이란의 보복 공습이 표적이 된 중동 인접국 도시들에서 검은 연기가 치솟는 사진과 영상이 확산했다.이들 국가는 미국·이스라엘과 이란의 군사 충돌에 휘말린 것에 대해 이란에 책임을 돌리며 강경하게 대응하겠다고 발표했다.사우디는 성명에서 "UAE, 바레인, 카타르, 요르단, 쿠웨이트 등을 '야만적으로' 공격한 것을 가장 강력한 어조로 규탄한다"고 밝혔다.UAE 국방부는 "이번 공격은 국가 주권과 국제법을 명백하게 위반하는 행위"라며 "안보를 저해하는 모든 시도에 단호히 맞설 것"이라고 강조했다.바레인은 이란의 공습을 '배신적 공격'이라고 규정했으며 카타르, 쿠웨이트 외무부도 자국 방어를 위한 조치를 하겠다고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com