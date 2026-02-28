청와대 전경. 사진=허문찬 한국경제신문 기자

미국과 이스라엘의 이란 선제공격으로 중동발 에너지 수급 리스크가 고조됨에 따라 정부가 석유·가스 수급 영향을 긴급 점검했다.김정관 산업통상자원부 장관은 28일 오후 산업부 및 관계기관과 '제1차 비상상황 점검회의'를 열고 유조선·LNG선 운항 현황과 국내 비축 물량을 점검했다.정부에 따르면 현재까지 우리 선박 운항에는 특이사항이 없으나, 일부 유조선이 분쟁 영향권인 호르무즈 해협을 통과할 예정이어서 긴장감은 이어지고 있다.산업부는 우회 항로 확보 등 대응책을 검토 중이다.국제 유가와 가스 가격은 향후 전황에 따라 변동성이 확대될 가능성이 크다.다만 정부는 수개월분의 비축유와 의무량을 웃도는 가스 재고를 확보해 단기 수급 대응 여력은 충분하다고 설명했다.실제 차질 발생 시에는 중동 외 지역에서 대체 물량을 도입하고, 필요할 경우 9개 비축기지 물량 방출도 검토한다는 방침이다.이날 청와대 국가안보실은 "역내 긴장 완화를 촉구한다"며 교민 안전 확보에 만전을 기하겠다고 밝혔다. '외교·안보 부처가 참여하는 NSC 실무회의도 소집됐다. 이재명 대통령은 관련 보고를 받고 재외국민 안전을 최우선으로 대응할 것을 지시했다.한편 CNN 등 주요 외신은 미군이 이란 테헤란을 폭격 중이라고 보도했으며, 미 정부 관계자는 군사 목표물에 대한 공습이라고 밝혔다.공습 수위에 따라 중동 정세와 글로벌 에너지 시장의 불확실성은 한층 확대될 전망이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com