서울 중구 남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지 모습. 2026.2.23/뉴스1

정부가 주거용 임대사업자 대출회수 중심에서 부동산 규제 대상과 방식을 더 확대해 투기성 1주택자까지 대상을 넓힐 것으로 관측된다.1일 금융권에 따르면 금융위원회(이하 금융위)는 오는 3일 권대영 부위원장 주재로 4차 회의를 열어 부동산시장 정상화를 위한 추가 규제 방안을 논의한다.이는 지난달 24일 3차 회의 후 일주일만으로 금융감독원은 그 사이 은행권과 제2금융권의 대출서류를 전수 조사해 차주 유형과 담보 구조 등을 재점검하며 규제 대상을 구체화하는 작업을 벌였다고 알려졌다.특히 이 과정에서 상가·오피스 등 비주거용 임대사업자의 대출 현황까지 들여다본 것으로 전해졌다.그동안 시장에서는 수도권·규제지역 다주택자 대출 중에서도 개인 주택담보대출보다 주거용 임대사업자 대출이 핵심 규제 대상이 될 것이라는 예상이 주를 이뤘다.하지만 금융당국은 비주거용 임대사업자가 수도권·규제지역 아파트를 보유한 경우가 많다는 점에 주목했다.특히 금융당국이 가능한 규제 수단을 총동원할 것으로 관측됨에 따라 이 대통령이 언급한 투자·투기용 1주택자 규제도 불가피할 것이라는 전망이 나온다.이재명 대통령은 지난달 26일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 “정책 수단을 총동원해 다주택자는 물론 주거용이 아닌 투자·투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것”이라고 밝힌 바 있다.같은 날 이 대통령이 부인 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 경기도 성남시 분당구의 아파트까지 매물로 내놓으며 부동산시장 정상화 의지를 강조한 상태다.이에 대해 금융당국 관계자는 “실거주 목적이 아닌 주택을 계속 보유하는 것이 불리한 구조가 되도록 하는 규제도 마련될 것”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com