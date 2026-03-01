이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 공식 웹사이트 세파뉴스가 공개한 2월 17일 이란 남부 페르시아만의 호르무즈 해협에서 IRGC가 군사 훈련을 실시하는 모습. 사진=AFP·연합뉴스

이란이 세계적 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄할 경우 우리 수출입 물류의 실질적 대안이 불확실하다는 진단이 나왔다.한국무역협회는 1일 서울 삼성동 트레이드타워에서 윤진식 회장 주재로 '미·이란 사태 관련 긴급 수출입 물류 점검회의'를 열고 해협 봉쇄 시 리스크와 대응책을 논의했다.호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 전략 요충지로, 전 세계 석유 해상 교역량의 27%가 통과한다.전체 폭 55㎞ 가운데 유조선 통항 구간은 10㎞ 이내다. 우리나라는 원유의 70.7%, LNG의 20.4%를 중동에 의존하고 있어 봉쇄 시 에너지 수급 불안이 불가피하다.무협은 오만 주요 항만을 경유하는 우회로가 있으나, 전면전 확산 시 육로·영공 안전을 담보하기 어렵다고 봤다.우회 시 해상운임은 최대 50~80% 오르고, 운송 기간도 3~5일 늘 수 있다. 과거엔 보험료가 최대 7배 할증된 사례도 있었다.수에즈 운하 통항량은 2023년 말 후티 사태 이후 감소해 추가 차질은 제한적일 수 있다는 평가다.해협 인접 7개국 수출 비중이 1.9%에 그쳐 직접 타격은 크지 않을 것이란 분석도 나왔다.무협은 오만 살랄라·두쿰 항만 활용 정보 제공과 중소 수출기업 물류비 지원, 선복 확보 등을 추진하기로 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com