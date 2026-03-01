한국무역협회는 1일 서울 삼성동 트레이드타워에서 윤진식 회장 주재로 '미·이란 사태 관련 긴급 수출입 물류 점검회의'를 열고 해협 봉쇄 시 리스크와 대응책을 논의했다.
호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 전략 요충지로, 전 세계 석유 해상 교역량의 27%가 통과한다.
전체 폭 55㎞ 가운데 유조선 통항 구간은 10㎞ 이내다. 우리나라는 원유의 70.7%, LNG의 20.4%를 중동에 의존하고 있어 봉쇄 시 에너지 수급 불안이 불가피하다.
무협은 오만 주요 항만을 경유하는 우회로가 있으나, 전면전 확산 시 육로·영공 안전을 담보하기 어렵다고 봤다.
우회 시 해상운임은 최대 50~80% 오르고, 운송 기간도 3~5일 늘 수 있다. 과거엔 보험료가 최대 7배 할증된 사례도 있었다.
수에즈 운하 통항량은 2023년 말 후티 사태 이후 감소해 추가 차질은 제한적일 수 있다는 평가다.
해협 인접 7개국 수출 비중이 1.9%에 그쳐 직접 타격은 크지 않을 것이란 분석도 나왔다.
무협은 오만 살랄라·두쿰 항만 활용 정보 제공과 중소 수출기업 물류비 지원, 선복 확보 등을 추진하기로 했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
