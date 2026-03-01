김승연 한화그룹 회장이 2014년 12월 이라크 비스마야 신도시를 한눈에 조망할 수 있는 부르즈 한화 입구에서 현장직원들을 격려하고 있다. 사진=한화그룹

미국과 이스라엘의 이란 공습, 그리고 이란 최고지도자 사망이라는 초유의 사태가 중동 정세를 급격히 흔들면서 현지에 진출한 국내 기업들도 일제히 비상 체제로 전환했다.1일 재계에 따르면 이란을 비롯해 이라크, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등에는 전자·건설·방산 기업들이 대거 진출해 있다. 각 사는 비상대책회의를 열고 주재원 안전 점검과 사업 영향 분석에 착수했다.삼성전자는 이란을 포함한 중동 지역 주재원들의 직접적 피해는 현재까지 없는 것으로 파악했다. 회사 측은 현지 임직원 보호를 위한 추가 조치를 검토 중이다.LG전자도 안전 확인을 마쳤으며, 이란 파견 한국인 직원 1명은 이미 출국했다. 이스라엘 근무 인력과 가족은 공관 지침에 따라 대피를 준비하고 있다.한화그룹은 방산·금융·기계 분야에서 중동 사업을 영위 중이다.특히 이라크 비스마야 신도시 사업에는 한화 임직원과 가족을 포함해 170여 명이 체류하고 있다.김승연 한화그룹 회장은 현지 인력 안전을 최우선 과제로 지시했고, 계열사들은 실시간 소통 체계를 가동했다. 카타르 등 인접국 사업장도 점검 대상에 포함됐다.현대차그룹은 이란·이라크 사업은 없지만 사우디 합작 공장을 운영 중이다. 중동 첫 생산 거점이 위치한 만큼 상황을 면밀히 모니터링하고 있다.운수업계는 즉각 반응했다. 대한항공은 인천~두바이 노선을 긴급 회항 및 결항 조치했다.해운업계도 긴장 상태다. HMM과 팬오션은 선박 운항 현황을 점검 중이다.원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 거론되면서, 회항·우회 등 시나리오별 대응 방안 마련에 들어갔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com