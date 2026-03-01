1일(현지 시간) 이란 테헤란 광장에 모인 사람들이 미국과 이스라엘의 합동 공습으로 사망한 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 죽음을 애도하고 있다. 사진=연합뉴스

중동 긴장이 고조되면서 현지에 진출한 국내 주요 기업들도 임직원 안전 확보를 위한 비상 대응 체계에 돌입했다.한화그룹은 1일 배포한 보도 참고 자료에서 “미국과 이스라엘의 이란 공습과 이란의 반격이 이어지고 있다”고 밝혔다.그러면서 “한화그룹은 중동 지역에서 근무하는 임직원들과 출장자, 가족들의 안전 확보를 위해 최선을 다하고 있다”고 알렸다.한화그룹은 현재 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등에서 방산, 금융, 기계 분야 수출 및 현지 진출 사업을 전개 중이다. 이라크에서도 비스마야 신도시 건설 사업에 참여하고 있고 현지 체류 중인 임직원은 123명(가족 포함 172명)에 달한다.김승연 한화그룹 회장은 “무엇보다 중동 임직원들의 안전을 최우선으로 하고 회사는 철저한 안전 확보를 위해 필요한 모든 조치를 하라”고 당부했다.한화그룹은 회사별로 현지와 실시간 소통하는 체계를 구축하고 임직원 및 가족들의 이동 상황과 안전 여부를 계속 챙기고 있다. 또한 현지 공관 및 한인회와 소통해 교민 등 현지 한인들의 안전 확보에 협조 중이다.다른 기업들도 긴박하게 움직이고 있다.삼성전자는 이란을 포함한 중동 주재원들의 상황을 실시간으로 파악 중인 것으로 전해진다. 아직까지 특이 사항이 보고되지는 않은 상황.삼성전자 관계자는 “이란 주재원을 포함해 임직원들의 안전을 위해 필요한 조치를 취하는 등 최선을 다할 것”이라고 말했다.LG전자도 중동에서 근무하는 직원들의 안전을 확인하는 한편 이들에 대한 안전 조치를 취했다. 이란에 파견돼 근무하던 한국인 직원 1명은 지난주 출국했고, 이스라엘 지점에 근무하는 한국인 직원 및 가족들은 대사관 가이드에 맞춰 대피할 계획이다.현대차그룹은 이란과 이라크에서 사업을 하지는 않지만 인근 사우디아라비아에 합작 공장을 운영 중이라 현재 상황을 예의주시하고 있다. 현대차그룹은 2018년부터 이란에서 판매 등 사업을 중단한 바 있다.이번 사태의 즉각적 영향을 받는 운수업계도 발 빠르게 대응하고 있다.대한항공은 미국의 이란 공격이 발생한 어제(지난달 28일) 인천∼두바이 노선 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치했다.이어 이날부터 오는 5일까지 인천과 두바이에서 출발하는 KE951편과 KE952편 운항을 중단하기로 했다. 대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 인천∼두바이 노선을 주 7회 운항해 왔다.해운업계도 긴장 상태다. 봉쇄 가능성이 거론되는 호르무즈 해협은 유조선과 벌크선을 운용하는 국내 선사들이 반드시 통과해야 하는 핵심 해상로이기 때문.HMM은 현재 호르무즈 해협을 운항 중인 컨테이너선 1척을 보유하고 있으며, 해협 인근을 오가는 선박은 6∼7척으로 파악됐습니다. 회사 측은 향후 사태 전개에 따라 대응 수위를 조정할 방침이다.한국무역협회도 국내 기업들을 위한 대응책 마련에 나서고 있다.무역협회는 2일 오전 서울 강남구 트레이드타워에서 윤진식 회장 주재로 '미국-이란 사태 관련 긴급 수출입 물류 점검회의'를 열었다.협회는 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 원유 및 천연가스 공급에 대한 충격이 예상된다고 전했다.특히, 중동 정세가 불안해지면서 유가 상승에 따른 우리나라 수출 감소와 수입 증가, 기업의 생산 비용 증가 가능성이 있다고 판단했다.또한 호르무즈 해협 수출 루트가 봉쇄될 경우 추가 비용이 발생하고 중동 전역의 전면적 확산 국면에선 우회 경로의 실질적 가동 여부도 불확실하다고 분석했다.이에 무역협회는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 피해 예상 중소 수출 화주를 대상으로 정보를 제공하기로 했다. 해협 봉쇄에 따른 실질적인 우회로인 오만(살랄라, 두쿰항)을 활용한 환적 및 내륙 운송 프로세스 정보를 제공한다.또한 물류업계와의 협력 체계 구축 및 정보 공유를 강화하기로 했다. 국적선사·포워더 등과 긴밀한 협력 체계를 구축, 해당 지역 수출입 물류에 대한 최신 정보를 수출 기업에 전달하기로 했다.이와 함께 대체 루트 이용 시 육로, 통관 비용 등의 추가 발생 운송료에 대한 대책도 강구했다. 무역협회는 기존 물류비 바우처 내 긴급 항목 편성을 요청했고 중소기업 전용 선복 확보 등에도 나설 예정이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com