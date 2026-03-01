도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

"더 강력하게 응징할 것이다."도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 보복 입장에 대해 이같이 밝혔다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "이란이 오늘 그 어느 때보다 강력한 공격을 감행하겠다고 밝혔다. 하지만 그들은 그렇게 해서는 안 된다"고 했다.이어 "그들이 실제로 그러한 공격을 감행한다면 우리는 전례 없는 위력으로 응징할 것"이라고 경고를 날렸다.앞서 이란은 이날 미국과 이스라엘의 공습으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했다면서 이에 대한 보복 공격을 예고한 바 있다.이란 정예군 이슬람혁명수비대는 성명을 냈다.이들은 "움라(이슬람공동체)의 이맘(이슬람 시아파의 영적지도자)을 살해한 자들을 가혹하고 결정적이며 후회하게 할 처벌을 내리겠다"면서 "이란 이슬람공화국의 군 역사상 가장 파괴적인 공격이 점령된 영토(이스라엘)와 미국 테러분자들의 기지들을 향해 가해질 것"이라고 밝혔다.실제 카타르의 도하와 바레인의 마나마, 아랍에미리트(UAE)의 두바이 등에서 폭발음이 들리는 등 이란이 중동 내 미군 기지와 이스라엘을 겨냥한 공습을 개시한 것으로 알려졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com