지난달 28일(현지 시간) 미국이 이란을 전격 공습하며 중동 정세가 급박하게 돌아가는 가운데, 미 국방부의 군사 작전을 예고하는 비공식 지표인 ‘펜타곤 피자 지수(Pentagon Pizza Index)’가 이번에도 적중한 것으로 나타났다.펜타곤 피자 지수를 추적하는 엑스(X·옛 트위터) 계정 '펜타곤 피자 리포트'(Pentagon Pizza Report)에 따르면, 미 동부시간 지난달 27일 오후부터 펜타곤 주변 주요 피자 매장들의 주문량이 평소 대비 뚜렷하게 늘기 시작했다.특히 미 동부시간 오전 1시 28분 기준 집계로 펜타곤 인근 피자 가게인 '피자토 피자'의 주문량이 급증했다. 이는 현지시간으로 한밤중 피자 주문이 몰린 것으로, 이란 공습과 겹치는 시점이기도 하다.해당 수치는 구글 지도 '인기 시간대' 지표 등을 기반으로 한 것으로 전해진다.펜타곤 피자 지수는 공식 통계나 제도화된 정보 지표가 아니다. 1990년 걸프전 발발 직전, 펜타곤 주변 피자 배달 주문이 급증했다는 일화에서 비롯된 일종의 도시전설에 가깝다.미 국방부 공무원들이 국가 비상사태나 작전 수립을 위해 퇴근을 포기하고 야근에 돌입할 때, 간편식인 피자를 단체 주문하는 습성에서 유래했다.이후 중동 지역 긴장이 고조될 때마다 비슷한 패턴이 온라인에서 반복적으로 언급돼 왔다.지난해 6월 이스라엘의 대이란 공습 국면과 관련해서도, 공습 수시간 전 펜타곤 인근 매장들의 심야 혼잡도가 높았다는 분석이 소셜미디어를 통해 확산된 바 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com