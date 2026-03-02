국가데이터처, 나노바나나2로 그래프 생성.

2일 국가데이터처의 ’2025년 사회조사’와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 우리나라 13세 이상 인구 중 ‘평소 외로움을 느낀다’고 응답한 비율은 소득이 낮을수록 높아지는 경향을 보였다.월평균 소득 100만원 미만 가구의 외로움 체감도는 57.6%로, 전체 평균(38.2%)보다 약 19.4%포인트 높았다. 600만원 이상 가구(33.0%)와 비교하면 약 1.7배 수준이다. 100만원 미만 가구 가운데 12.0%는 외로움을 ‘자주’ 느낀다고 답했는데, 외로움을 ‘자주’ 느낀다는 응답은 월 소득 100만원 미만 가구가 가장 높았다. 그다음으로 높은 100만∼200만원 가구(6.6%)의 약 두 배 수준이었다.반면, 소득이 증가할수록 외로움을 느낀다는 응답 비율은 단계적으로 하락했다.월 소득 100만∼200만원 미만 가구는 44.9%였고, 200만∼300만원 미만 가구는 39.7%였다. 이어 300만∼400만원 미만과 400만∼500만원 미만 가구는 각각 36.7%로 비슷한 수준을 보였다. 500만∼600만원 미만과 600만원 이상 가구는 각각 32.3%와 33.0%로 낮은 수준이었다. 경제적으로 나은 여건이 사회적 유대감이나 정서 안정에 일정 부분 영향을 끼칠 가능성이 있다는 분석이 나온다.인간관계 만족도에서도 소득별 격차가 드러났다.월 소득 100만원 미만 가구에서 “인간관계에 만족한다”고 응답한 비율은 37.8%에 불과했다. 반면 100만∼200만원 미만은 44.1%, 200만∼300만원 미만은 50.1%로 소득이 증가할수록 만족도도 함께 높아졌다.300만∼400만원 미만 가구는 55.6%, 400만∼500만원 미만은 55.8%로 비슷한 수준을 보였고, 500만∼600만원 미만은 61.0%에 달했다. 600만원 이상 가구의 인간관계 만족도는 65.7%로 가장 높았으며, 100만원 미만 가구의 약 1.7배에 달했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com