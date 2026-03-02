코스피가 사상 최고가를 또다시 경신한 26일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 종가가 게시돼 있다. 2026.2.26. 사진=한경 김범준 기자

국내 증시가 유례없는 호황을 맞으며 코스피 시장의 일 평균 거래대금이 사상 처음으로 30조원 고지를 넘어섰다.코스피 지수가 사상 첫 6000선을 돌파하는 등 가파른 상승세를 탄 결과다.2일 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 일평균 거래대금은 32조 2430억 원으로 전월 대비 약 19% 급증했다.같은 기간 미국 나스닥과 S&P지수가 하락세를 보인 것과 대조적으로 코스피는 한달 간 19.5%라는 기록적인 상승률을 기록했다.주식 손바뀜의 척도인 상장주식 회전율 역시 28%까지 치솟으며 3년 10개월 만에 최고치를 경신했다.다만 시장의 온기가 대형주에만 집중되는 ‘쏠림 현상’은 여전한 과제로 남았다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자 우선주 등 반도체 대형주의 일 평균 거래대금이 전체의 3분의 1를 차지하며 증시 주도권을 독식하고 있기 때문이다.장밋빛 전망 속에 대외 악재라는 변수도 등장했다. 증권가에서는 최근 불거진 미국과 이란의 군사 충돌이 국내 증시의 단기 변동성을 키울 것으로 보고 있다.특히 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제 유가 급등 가능성을 경고하며 중동 사태가 조기에 종식되지 않을 경우 국내 증시의 하락 압력이 커질 수 있다고 조언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com