정부의 잇따른 부동산 규제 완화와 강화 메시지가 시장에 혼재되면서 매물이 늘어난 영향으로 풀이된다.
2일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 2월 서울 아파트 경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)은 101.7%로 전월 대비 6.1%포인트 하락했다. 특히 2월 마지막 주에는 97.2%까지 떨어지며 100% 선을 밑돌았다.
이는 다주택자를 향한 이재명 대통령의 부동산 관련 메시지 이후 매매 시장에 매물이 늘어난 점이 반영된 것으로 보인다.
반면 경매 시장을 향한 열기는 여전히 뜨겁다. 낙찰률(45.4%)과 평균 응찰자 수(81.1명)는 2개월 연속 상승세를 이어갔다.
실제로 서울 성동구 응봉동의 금호현대 전용면적 59.91㎡(8층)는 감정가(9억3000만원)보다 6억 원 높은 15억3619만원에 낙찰되며 44대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다.
이 같은 기현상은 토지거래허가구역 규제를 피하려는 ‘틈새 수요’ 때문이라는 분석이다. 경매로 낙찰받을 경우 실거주 의무가 없고 ‘갭투자(전세 낀 매수)’가 가능해 규제 지역 내 주택 마련의 우회로로 활용되고 있다.
이주현 지지옥션 전문위원은 대출규제와 실거주 의무를 피하려는 투자 수요가 경매 시장으로 계속 쏠릴 것으로 내다봤다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
