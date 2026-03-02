알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장.

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 이후 군사·안보 분야를 총괄하게 된 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 미국과의 협상 가능성을 일축했다.라리자니 사무총장은 2일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 이란이 오만과의 중재를 통해 미국과 협상을 시도하고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도 내용을 리트윗했다. 그러면서 그는 "미국과 협상하지 않을 것"이라며 항전 의지를 재차 강조했다.뉴욕타임스에 따르면 라리자니는 지난달 28일 공습 직전 하메네이로부터 국가 운영과 관련한 권한을 위임받았다. 미국과 이스라엘의 공습 표적 명단에도 포함됐던 것으로 알려졌지만, 이번 공격은 피했다.한편 미국과 이란은 이란의 핵 프로그램, 미사일 체계, 역내 대리세력 지원 등을 두고 협상을 벌였으나 접점을 찾지 못하고 있다.트럼프 대통령은 지난달 28일 이란을 공격한 뒤 단시간에 군사력 사용이 끝날 수도 있다고 언급하는 등 재협상 가능성을 내비친 바 있다.그는 이날 언론 인터뷰에서는 외교적 해법에 복귀할 가능성에 대해 "모르겠다"며 이란이 미국 요구 조건을 지금까지 만족하지 못했다고 말했다.그는 앞으로 이란에 대한 공격이 얼마나 이어질지에 대해 "큰 나라인 만큼 4주 정도, 아니면 그보다 짧게 걸릴 것"이라고 답변했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com