도널드 트럼프 대통령(연합뉴스)

미국 국민 10명 중 6명은 도널드 트럼프 대통령의 이란 공격을 지지하지 않는 것으로 나타났다.2일(현지시간) 미국 CNN뉴스가 여론조사업체 SSRS에 의뢰해 대이란 공격이 시작된 지난달 28일부터 1일까지 미국 성인 1004명을 대상으로 진행한 조사에 따르면 응답자의 59%가 이란 공격 결정을 지지하지 않는다고 밝혔다.전체 응답자의 27%만 미국이 군사력을 쓰기 전에 충분한 외교적인 노력을 기울였다고 했고, 39%는 외교적 노력이 불충분했다고 평가했다.특히 이란 현지 파병에 반대한다는 목소리는 60%로, 파병 찬성(12%)과 큰 격차를 보였다.미국 국민들은 트럼프 대통령의 상황 통제 능력에 대해서도 의구심을 드러냈다.'트럼프 대통령이 이란에서 얼마나 올바르게 군사적 결정을 내릴 것 같으냐'는 질문에는 59%가 부정적인 대답을 내놨다. 또 '트럼프 대통령이 이란 상황 통제에 명확한 계획이 있다고 보느냐'는 질문에 60%가 '그렇지 않다'고 답했다.응답자 절반 이상은 앞으로의 정세도 부정적으로 내다봤다.이번 미국의 대(對)이란 군사 작전으로 인해 미국에 더 큰 위협이 생길 것이라는 응답은 54%, 위협이 줄어들 것이라는 관측은 28%였다.또 미국과 이란 간 군사 분쟁이 장기화할 것 같냐는 질문에는 56%가 '그럴 것 같다'고 했다.이미지 확대정치적 성향에 따라 이란 공습을 바라보는 시각이 갈렸다.공화당 지지자 가운데 77%가 공습을 지지했지만, 민주당 지지자 가운데서는 이 비율이 18%에 그쳤다. 또 공습이 미국에 대한 이란의 위협을 줄일 수 있다고 믿는 비율도 공화당 지지자 가운데서는 58%, 민주당 지지자 중에서는 9%였다.이 조사는 문자메시지로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.9% 포인트다.강홍민 기자 khm@hankyung.com