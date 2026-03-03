홈 한경BUSINESS [속보] 금융위 "중동지역 수출 중소·중견기업에 13.3조 금융지원" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603034625b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.03 08:34 수정2026.03.03 08:35 강홍민 기자 금융위 "중동지역 수출 중소·중견기업에 13.3조 금융지원"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [부고] 도석구(LS네트웍스 부회장)씨 모친상 “노사모 출신 李 지지자” 명계남, 이북5도 황해도지사 임명 “조속 통과 호소” 경제계 대미투자특별법 입법 촉구 이란에 美 지상군 출격?...트럼프 "더 큰 것이 곧 다가온다" 한국에도 초대형 악재...이란 "호르무즈 통과 선박 불태울 것"