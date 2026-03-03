노무현을사랑하는모임(이하 노사모) 활동 이후 이재명 대통령 지지자로 알려진 배우 명계남 씨가 이북5도 황해도지사로 임명됐다.3일 행정안전부에 따르면 명씨를 차관급인 신임 이북5도 황해도지사에 임명했다고 밝혔다.1952년생으로 충남 공주 출신인 명 지사는 신일고를 졸업하고 연세대 신학과에 진학했으나 중퇴했다.명 지사는 연극 활동을 시작으로 영화계에 진출해 스크린과 무대를 오가며 활약했다. 이스트필름 대표이사, 영화인회 사무총장, 부산영상위원회·남도영상위원회 운영위원장 등을 역임했다.명 지사가 본격적으로 정치권과 인연을 맺은 것은 지난 2002년 제16대 대통령 선거 당시 ‘노사모’ 활동을 통해 노무현 새천년민주당 후보를 지지하면서부터라고 알려졌다.그는 이재명 대통령이 후보로 나선 제20대, 21대 대통령 선거에서는 이 대통령을 지지했다.이북5도위원회는 1945년 8월 15일 기준 행정구역 가운데 정부가 되찾지 못한 황해도·평안남도·평안북도·함경남도·함경북도 5곳을 관할하는 기관으로 각 도마다 차관급 도지사를 두고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com