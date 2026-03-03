3일 행정안전부에 따르면 명씨를 차관급인 신임 이북5도 황해도지사에 임명했다고 밝혔다.
1952년생으로 충남 공주 출신인 명 지사는 신일고를 졸업하고 연세대 신학과에 진학했으나 중퇴했다.
명 지사는 연극 활동을 시작으로 영화계에 진출해 스크린과 무대를 오가며 활약했다. 이스트필름 대표이사, 영화인회 사무총장, 부산영상위원회·남도영상위원회 운영위원장 등을 역임했다.
명 지사가 본격적으로 정치권과 인연을 맺은 것은 지난 2002년 제16대 대통령 선거 당시 ‘노사모’ 활동을 통해 노무현 새천년민주당 후보를 지지하면서부터라고 알려졌다.
그는 이재명 대통령이 후보로 나선 제20대, 21대 대통령 선거에서는 이 대통령을 지지했다.
이북5도위원회는 1945년 8월 15일 기준 행정구역 가운데 정부가 되찾지 못한 황해도·평안남도·평안북도·함경남도·함경북도 5곳을 관할하는 기관으로 각 도마다 차관급 도지사를 두고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
